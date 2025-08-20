Chi è l’uomo che ha incendiato il check-in dell’aeroporto di Malpensa: “Nei giorni scorsi spaccava le vetrine”

Ha 28 anni e un precedente per danneggiamento: nei giorni scorsi era stato sorpreso mentre cercava di spaccare le vetrine di alcuni negozi a Milano con un martello. L’uomo, originario del Mali, ha un regolare permesso di soggiorno ed è soggetto a protezione sussidiaria. Domani dovrà affrontare il processo per direttissima con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Ha 28 anni e un precedente per danneggiamento l'uomo che questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa ha appiccato un incendio ai banchi del check-in nel Terminal 1. Originario del Mali, ha un permesso di soggiorno e una protezione sussidiaria, una forma di tutela garantita a chi, pur non rientrando nei criteri per essere considerato un rifugiato, rischierebbe gravi danni se dovesse essere rimpatriato nel Paese di provenienza. L'uomo è stato arrestato dalla Polaria, il reparto di Polizia di Stato che opera negli aeroporti, in attesa del processo per direttissima fissato per domani, giovedì 21 agosto. Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, il 28enne era noto alle forze dell'ordine per un altro recente danneggiamento: nei giorni scorsi, infatti, era stato sorpreso mentre tentava di spaccare le vetrine di alcuni negozi di Milano utilizzando un martello.

L'incendio di Malpensa è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, attorno alle 11:00. Il 28enne, che non era un viaggiatore come riferito inizialmente, si trovava nella zona del check in quando ha cominciato a urlare e inveire contro i passeggeri tenendo in mano un martello, con il quale ha distrutto alcuni dei monitor degli arrivi e delle partenze dei voli. Successivamente ha appiccato un incendio all'altezza dell'imbarco numero 13. Dalle prime informazioni diffuse, sembra che abbia dato fuoco a un cestino.

Come si vede nei video circolati online, negli istanti successivi l'uomo ha cercato di allontanarsi dal luogo dell'accaduto, ma è stato bloccato e fermato a terra da alcune persone presenti e dagli addetti alla sicurezza di Sea (Società Esercizi Aeroportuali), la ditta che gestisce l'aeroporto. Il personale della security l'ha trattenuto fino all'arrivo della Polizia, che ha arrestato il 28enne con l'accusa di danneggiamento aggravato.

Nel frattempo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il terminal, spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Successivamente hanno anche fatto arieggiare la struttura, che nel frattempo si era riempita di fumo a causa dell'incendio. L'incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico aereo e l'aeroporto è rimasto operativo. Non si registrano neanche feriti o vittime.