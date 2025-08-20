milano
Video thumbnail

Uomo dà fuoco ai check in dell'aeroporto di Malpensa a Milano, i passeggeri scappano fuori dal terminal: il video

Questa mattina un uomo ha dato fuoco alla zona dei check-in nel Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, a Milano. Dopo essersi presentato con un martello ha cominciato anche a distruggere i monitor degli imbarchi. Dopo alcuni istanti è stato placcato dalla sicurezza dell’aeroporto e da alcuni presenti, mentre gli altri viaggiatori si sono riversati fuori dal terminal.
A cura di Alice De Luca
Immagine

Questa mattina un uomo ha appiccato un incendio all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, a Milano. Secondo le testimonianze di alcuni dei presenti, si sarebbe presentato con un martello nella zona dei check-in e avrebbe cominciato a colpire i monitor degli imbarchi, con il prospetto dei voli in arrivo e in partenza. Avrebbe poi appiccato l'incendio nella stessa area, vicino alle partenze, all'altezza dell'imbarco numero 13.

Come confermato a Fanpage.it, l'uomo è un 28enne originario del Mali, in Italia con un permesso di soggiorno. Ha un precedente per danneggiamento: nei giorni scorsi è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rompere le vetrine di alcuni negozi di Milano con un martello.

Il fumo all’interno del Terminal durante le operazioni di spegnimento dell’incendio (Fonte: Facebook).
Il fumo all'interno del Terminal durante le operazioni di spegnimento dell'incendio (Fonte: Facebook).

Tutto è successo nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, attorno alle 11:00. I viaggiatori presenti nel terminal si sono subito allarmati e sono corsi via, riversandosi all'esterno dell'aeroporto. Nel frattempo l'uomo è stato fermato dal personale della sicurezza dell'aeroporto e da alcuni presenti che l'hanno tenuto bloccato a terra fino all'arrivo della Polizia. Al momento non si registrano ripercussioni sui voli in transito nello scalo e il terminal è rimasto aperto per tutta la durata dell'intervento.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e fatto circolare l'aria all'interno del terminal per disperdere il fumo. Non è ancora chiaro chi sia l'uomo fermato né i motivi del suo gesto: da una prima ricostruzione sembra che la persona bloccata fosse uno dei viaggiatori. Nell'aeroporto sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma per il momento non si registrano vittime o feriti.

Immagine
Uomo dà fuoco ai check in dell’aeroporto di Malpensa, passeggeri in fuga dal terminal
Il video dei passeggeri in fuga dal Terminal di Malpensa a causa dell'incendio
Il 28enne si sarebbe presentato all'aeroporto di Malpensa con un martello
milano
