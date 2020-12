in foto: (Immagine di repertorio)

È in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata, un uomo di 35 anni accoltellato nella serata di ieri per strada a Lecco. L'episodio è avvenuto nel rione Maggianico, al culmine di una lite sorta a quanto pare per futili motivi. Il presunto aggressore è già stato individuato: si tratterebbe di un ragazzo di 25 anni che è legato a un altro grave fatto di cronaca. Il presunto accoltellatore, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", sarebbe infatti il figlio di Stefanino Valsecchi, il killer di Olginate.

Il delitto a Olginate lo scorso settembre

Valsecchi lo scorso 13 settembre uccise a colpi di pistola il 46enne Salvatore De Fazio e ferì gravemente il fratello Salvatore, di 50 anni. Il killer, 54 anni, si costituì una decina di giorni dopo l'agguato e confessò di aver sparato per vendicare proprio il figlio, che a suo dire era stato aggredito dai figli della vittima in una rissa. "Per una lite fra ragazzi non può finire in questo modo, altrimenti non si finisce più", aveva dichiarato allora il sindaco di Olginate, Marco Passoni

Non è chiaro se l'accoltellamento sia legato all'omicidio

A distanza di qualche mese da quel grave episodio, adesso il figlio di Valsecchi risulterebbe coinvolto in un'altra brutta vicenda sulla quale i carabinieri del comando provinciale di Lecco stanno cercando di fare chiarezza. Stando a quanto risulta al momento, non è ancora chiaro se la lite avvenuta ieri possa essere riconducibile all'omicidio di tre mesi fa. Il 25enne avrebbe sferrato una coltellata al petto della sua vittima, originaria di Civate. Il presunto accoltellatore è indagato a piede libero con l'accusa di lesioni personali gravissime.