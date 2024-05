video suggerito

Un uomo distrugge due auto con un accetta in pieno giorno a Cologno Monzese: indagato a piede libero Un uomo di 30 anni munito di accetta ha distrutto due auto lungo una strada di Cologno Monzese. Fermato dai carabinieri, risulta indagato ma a piedi libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per aver vandalizzato due auto colpendole con un accetta. È successo lungo una strada di Cologno Monzese, nella città metropolitana di Milano, nella mattina di venerdì 27 aprile. I carabinieri lo hanno fermato dopo che un passante lo aveva segnalato, allarmato dal comportamento particolarmente aggressivo dell'uomo. Il 30enne, di origine marocchina e con precedenti penali, è attualmente indagato, ma a piede libero.

Venerdì mattina della scorsa settimana, un uomo di 30 anni si è accanito contro alcune automobili parcheggiate lungo una strada di Cologno Monzese, via Trento per la precisione. Con l'accetta in pugno, ha distrutto gli specchietti di due macchine non di sua proprietà. Un passante lo ha notato e ha allertato i carabinieri. Una volta arrivati sul luogo, lo hanno bloccato e portato in caserma.

L'uomo è un 30enne di origine marocchina con precedenti penali ed irregolare in Italia (quindi entrato nel Paese senza documenti o passaporto). È stato immediatamente denunciato e poi indagato a piede libero. Tre le accuse: porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano.