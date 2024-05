video suggerito

Tenta di rubare due bici da un’auto di turisti a Como: i passanti lo notano e lo fanno arrestare Un ladro si trovava in via Regina Teodolinda a Como quando ha provato a rubare delle bici appesa su un’auto di una famiglia di turisti. A notare tutto sono stati alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato perché sorpreso a tentare di rubare due mountain bike sistemate su un portabici appeso a un'auto in sosta di alcuni turisti. Tutto è accaduto a Como: stando a quanto accaduto, il ladro si trovava in via Regina Teodolinda, vicino al cimitero, verso le 18.30 di ieri 24 maggio quando ha notato le bici caricare su un'auto. Ha subito iniziato a strattonarle cercando di strapparle dai loro meccanismi di protezione.

A questo punto alcuni passanti lo avrebbero notato e hanno chiamato il 112. Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto il ladro, un 25enne del Gambia con già alcuni precedenti, era ancora in azione. Subito è stato fermato e portato in questura dove si è proceduto con l'identificazione. Intanto la famiglia dell'auto, di origini tedesche, ha presentato denuncia.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il 25enne prima di provare a rubare le bici aveva minacciato e insultato una signora che lo aveva redarguito per aver infastidito un operatore ecologico durante la raccolta dei rifiuti. L'uomo è stato subito arrestato e andrà a processo oggi sabato 25 maggio per direttissima.