Il video del 28enne che si schianta con l'auto del sindaco di Telgate dopo aver tentato una rapina Un 28enne si è schiantato con l'auto del sindaco di Telgate (Bergamo), nonché segretario provinciale della Lega, Fabrizio Sala contro i massi del Municipio. Poco prima il ragazzo aveva tentato una rapina nell'appartamento di una 26enne.

A cura di Enrico Spaccini

Un 28enne è stato arrestato nelle prime ore di lunedì 3 giugno dai carabinieri della Tenenza di Seriate con l'accusa di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, dopo aver provato a svaligiare l'abitazione di una ragazza di 26 anni in via Torri a Telgate (in provincia di Bergamo), è entrato in un garage e ha rubato un'auto per fuggire. I militari, però, sono riusciti a raggiungerlo poche centinaia di metri più avanti dopo che era andato a sbattere contro i massi in cemento del Municipio. Più tardi si è scoperto che il veicolo che aveva preso era di proprietà del sindaco di Telgate, nonché segretario provinciale della Lega, Fabrizio Sala.

Il tentativo di rapina e l'auto del sindaco

Erano le 2:40 di lunedì 3 giugno quando il 28enne si è introdotto in un appartamento di via Torri a Telgate. La casa, però, non era vuota: al suo interno c'era la proprietaria, una ragazza di 26 anni, e suo suocero. Il giovane l'avrebbe quindi minacciata di morte e spinta dalle scale per guadagnarsi una via di fuga, minacciando e aggredendo anche l'uomo che era con lei.

Una volta all'esterno del palazzo, il 28enne sarebbe riuscito a entrare in un'auto parcheggiata in un garage e, dopo essere andato a sbattere contro un'altra vettura in sosta, avrebbe provato a scappare. Nel frattempo, però, la 26enne aveva allertato il 112 e i carabinieri della Tenenza di Seriate erano riusciti a raggiungere via Torri.

L'inseguimento e lo schianto contro il Municipio

Intercettata l'auto, che si è scoperta essere di proprietà del sindaco Fabrizio Sala, è iniziato l'inseguimento terminato poche centinaia di metri più avanti. A causa dell'alta velocità, infatti, il 28enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo con lo schiantarsi contro i massi che delimitano il Municipio.

I carabinieri hanno provato a bloccarlo, ma lui li avrebbe minacciati e aggrediti per evitare l'arresto. I militari sono riusciti poi a immobilizzarlo con il taser. Il 28enne, di origine senegalese e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e nell'ambito delle sostanze stupefacenti, è stato arrestato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure.

Il ragazzo è stato dimesso nella mattinata del 3 giugno e, dopo l'interrogatorio di convalida con il gip e la conferma di custodia cautelare, è stato condotto in carcere a Bergamo. La 26enne che avrebbe provato a rapinare, invece, è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni.