Ruba solo nei negozi OVS, arrestato a Como un ladro "affezionato": riconosciuto da una dipendente Un ragazzo di 34 anni è stato arrestato dai poliziotti di Como. Aveva preso di mira i negozi OVS: fermato con 315 euro di vestiti rubati e un grammo di eroina in tasca.

A cura di Matilde Peretto

Rubava sempre negli stessi negozi, in particolare due: l'OVS di Como e l'OVS di Montano Lucino. La polizia è riuscita a fermare un ragazzo di 34 anni di origine tunisina, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Arrestato per furto aggravato, colpiva i negozi del famoso marchio italiano da qualche tempo e nessuno era mai riuscito a prenderlo. Ora, il pm di turno a Como ha disposto l'arresto e il 34enne si trova a processo con il rito direttissimo.

I gestori dei due negozi OVS di Como e Montano Lucino avevano già sporto denuncia con tanto di immagini del ladro, ma non avevano mai avuto alcun riscontro. Fino a ieri: una dipendente del negozio di Montano Lucino (situato all'interno di un centro commerciale) lo ha riconosciuto seduto in un marciapiede della stazione di Grandate-Breccia.

La donna stava andando a casa quando ha notato un uomo con fattezze e vestiti riconducibili al ladro (nella chat aziendale avevano diffuso queste informazioni per facilitare le ricerche). Ha così avvisato il numero unico per le emergenze 112 e di seguirlo. In questo modo ha permesso alla Polizia di Stato di individuarlo, di farlo scendere dal treno in cui era salito e condurlo in Questura.

Il 34enne aveva con sé 315 euro di vestiti rubati e un grammo di eroina nel marsupio. Il pm di turno a Como ha disposto gli arresti e il processo con il rito direttissimo, già in corso nella mattinata di oggi, venerdì 31 maggio. L'uomo è stato anche sanzionato per detenzione di droga e denunciato a piede libero per la violazione della legge sull'immigrazione, infatti il giovane è un cittadino irregolare in Italia.