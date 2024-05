Rapina una turista a Milano, ma due poliziotti lo stavano pedinando: arrestato in flagrante Un uomo di 52 anni ha derubato una turista a Milano, dopo aver seguita per diverso tempo. Due poliziotti si erano accorti di lui e lo stavano già pedinando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella giornata di venerdì 17 maggio un uomo di 52 anni ha derubato una turista australiana in vacanza a Milano: dopo averla seguita per diverso tempo, ha approfittato di un suo momento di distrazione per scipparle la borsa. Solo che il ladro, a sua volta, era pedinato da due poliziotti in borghese, che lo hanno braccato mentre fuggiva per arrestarlo e riconsegnare alla donna i suoi effetti personali.

Erano da poco passate le 14 di venerdì scorso quando due agenti della Squadra Mobile della questura di Milano hanno notato un uomo che, dopo aver scrutato con attenzione parecchi stranieri in piazzale Loreto, è salito sul bus 91 per scendere in via Sammartini, nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Pochi minuti dopo, l’uomo ha iniziato a pedinare una coppia di turisti australiani, che stavano entrando in uno dei tanti hotel della zona. Il malintenzionato si è avvicinato alla donna e, tentando di parlarle per distarla, le ha scippato la borsa con dentro a patente di guida, due carte di credito, 35 euro e 420 dollari australiani in contanti.

Il ladro è quindi immediatamente uscito dall'edificio e si è avviato verso via Tonale, ma qui è stato fermato dai due agenti di polizia che, insospettiti dal suo comportamento, avevano iniziato a seguirlo e così sono riusciti a coglierlo sul fatto. L'uomo, un cittadino algerino senza fissa con numerosi precedenti in Italia sin dagli anni ‘’90, è stato arrestato.

La borsa, con tutto ciò che conteneva, è invece stata restituita alla donna, che così potrà continuare a godersi la sua vacanza a Milano.