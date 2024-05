video suggerito

Minaccia i passanti con un coltello lungo 30 cm, poi aggredisce i poliziotti: arrestato a Desio Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Desio, in provincia di Monza, nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio. Ha minacciato un titolare di un locale con un coltello e ha cercato di aggredire anche gli agenti chiamati per fermarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Un uomo armato di coltello ha scatenato il panico a Desio, in provincia di Monza. Nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, un uomo di 30 anni di origine marocchina ha prima minacciato un ristoratore della zona, poi anche gli agenti che stavano cercando di fermarlo. In mano aveva un coltello da 30 centimetri di lunghezza. Allertati dai residenti, che lo avevano visto vagare per le strade di Desio, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo dopo la colluttazione in cui è stato necessario l'utilizzo del taser. L'uomo, al momento, è in carcere.

Il 30enne, irregolare in Italia, era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per altri reati. Mentre adesso è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

I poliziotti sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno visto l'uomo vagare per le strade agitando un coltello. Poi è entrato in un ristorante dove ha iniziato a minacciare con l'arma da taglio il titolare (come ha raccontato lui stesso alla polizia). Il 30enne è stato individuato poco lontano, nascosto tra dei cespugli, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Leggi anche Chiama la polizia poi aggredisce gli agenti, arrestato il tiktoker Fabio Di Monte

Alla vista dei militati, l'uomo si è scagliato contro di loro ancora una volta armato di coltello. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e neutralizzarlo grazie all'utilizzo del taser, senza ferirlo. L'uomo è stato arrestato e si trova in carcere per decisione del giudice per le indagini preliminari di Monza che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.