Minaccia una cliente e due bariste con un coltello: arrestato Un uomo ha minacciato di accoltellare una cliente e due bariste in un locale di Sondrio: è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, un uomo è entrato in un locale a Sondrio e ha minacciato di accoltellare una cliente e due bariste. È stato fermato dagli agenti della Polizia ed è stato arrestato. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto oggi. L'arrestato ha fatto accesso al bar in stato confusionale. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, ha impugnato un'arma bianca e ha minacciato di accoltellare le tre donne. Fortunatamente qualcuno è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono così intervenute le forze dell'ordine.

Gli agenti della Volante hanno bloccato l'aggressore che a però reagito: è stato fermato e portato immediatamente in Questura. Dagli accertamenti è emerso che si trattasse di un pluripregiudicato. Non è chiaro se fosse ubriaco o sotto effetti di stupefacenti. Adesso è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di minacce, percosse, porto abusivo di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale. Non è stato invece necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118: nessuno avrebbe riportato gravi ferite.

Gli investigatori hanno poi scritto una relazione che è stata inoltrata al Questore Carlo Ambrogio Mazza. Ha così emanato un provvedimento di chiusura per quindici giorni del bar, si tratta del locale Desa di Sondrio, proprio perché si tratta dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto all'interno del locale pubblico in città.