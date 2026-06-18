“Un tassista a Milano mi ha spaccato un vetro dell’auto con una bottiglia di birra”: la denuncia di un autista Ncc

Un autista di un’azienda di Ncc ha denunciato un tassista che gli avrebbe frantumato un vetro dell’auto con una bottiglia di birra piena lanciata in corsa in zona Navigli a Milano: “Ho provato a seguirlo, ma andava troppo veloce”.

Il lunotto frantumato dalla bottiglia di birra

Un autista di un'azienda che si occupa di servizio di noleggio con conducente (Ncc) ha denunciato di essere stato aggredito da un tassista in via Ripa di Porta Ticinese a Milano lo scorso sabato 13 giugno. Il 24enne ha raccontato, nella querela depositata al Commissariato Lorenteggio che Fanpage.it ha potuto consultare, di aver sentito "un forte rumore provenire dalla parte posteriore della mia auto", per poi accorgersi che il "lunotto posteriore" era stato frantumato da "una bottiglia di birra" lanciata dal conducente di una Toyota bianca con il marchio ItTaxi impresso su una fiancata. La scena è stata ripresa dalla dash cam installata sul cofano dell'auto del 24enne. Il video è stato poi pubblicato sui social dalla pagina dell'associazione di categoria Sistema Trasporti: "Prima di pubblicarlo ho avvisato il radiotaxi milanese partner del consorzio", ha spiegato a Fanpage.it il presidente Francesco Artusa, "da loro ho appreso che quel tassista ha già dato le dimissioni".

"Ha lanciato una bottiglia contro il lunotto, frantumandolo"

L'episodio si è verificato intorno alle 7 del 13 giugno in via Ripa di Porta Ticinese, in zona Navigli a Milano. "Stavo andando a prendere una cliente che mi stava aspettando e cercavo un punto dove accostarmi per farla salire", ha spiegato il 24enne nella sua denuncia. Poco prima di arrivare nei pressi dell'incrocio con via Privata Eugenio Bersanti, una Toyota Prius bianca, con il marchio ItTaxi (consorzio di tassisti che riceve anche corse Uber) stampato su una fiancata e il numero di licenza, è arrivata da dietro superandolo sulla destra.

"Probabilmente era infastidito dal fatto che non riusciva a superarmi", ha raccontato il giovane autista Ncc, "si è affiancato e subito dopo ho sentito un forte rumore provenire dalla parte posteriore della mia auto". A quel punto, il 24enne si è accorto "che mi aveva lanciato qualcosa contro il lunotto posteriore, frantumandolo" e che solo più tardi ha scoperto che "si trattava di una bottiglia di birra". "Ho provato a seguire il veicolo", ha dichiarato, "ma andava troppo veloce".

La denuncia e i video del danneggiamento

Il 24enne ha sporto denuncia di danneggiamento per quanto accaduto lo scorso martedì 16 giugno presso il Commissariato di Lorenteggio e presentato una segnalazione all’Ufficio Auto Pubbliche del Comune di Milano. Sulla pagina Facebook dell'associazione di categoria Sistema Trasporti sono stati pubblicati i video sia del lancio della bottiglia, che era piena e del quale si può sentire solo il rumore, che dei danni provocati alla Toyota Corolla grigia.

Tra i commenti, c'è chi ha sollevato dubbi sulla veridicità del racconto, in quanto la carrozzeria dell'auto apparirebbe nel primo caso scura e nel secondo più chiara. "Il video è assolutamente autentico", ha confermato Artusa a Fanpage.it, "ho già spiegato come la luce e il diverso strumento usato per registrare i due filmati possono mostrare sfumature diverse. L'auto è la stessa, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso". Il presidente di Sistema Trasporti ha aggiunto: "Prima di pubblicare mi sono rivolto per correttezza al radiotaxi milanese partner del consorzio e mi è stato detto che il tassista autore del gesto ha già rassegnato le dimissioni. È importante denunciare questi episodi, perché fino a quando resteranno impuniti, il livello di violenza si alzerà sempre di più".