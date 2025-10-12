Un incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco: evacuate tutte le monache di clausura

Le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze delle 21 monache che abitano all’interno del convento di Perego (Lecco). Qui aveva ricevuto la prima comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo.

Un vastissimo incendio è scoppiato ieri nel monastero della Bernaga a Perego, frazione di La Valletta (Lecco), celebre convento del Seicento dove aveva ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Purtroppo le fiamme, propagate probabilmente per un cortocircuito partito da una delle celle delle 22 monache romite ambrosiane che vi abitano, hanno distrutto gran parte della struttura storica, riducendo in cenere anche antichissimi quadri e mobili di pregio.

In quel momento le suore presenti all'interno del monastero erano 21, dal momento che una di loro è ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 19.30 di ieri sabato 11 ottobre le monache presenti nel monastero si trovavano al piano inferiore per assistere alla preghiera del Papa in tv quando sono state attirate dalle urla di una consorella, che dal piano superiore aveva notato le fiamme. Le religiose hanno tentato di domare il fuoco, senza successo, e hanno quindi dovuto lasciare l’edificio e contattare i soccorsi.

Evacuate 21 monache di clausura

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con nove squadre da Lecco, Monza Brianza (con una Autoscale e una Autobotte) e Como (una Autobotte), al lavoro tutta la notte per contenere l'incendio. Insieme a loro, in codice rosso, sono arrivate anche tre ambulanze della Croce Bianca di Merate, della Croce Rossa di Casatenovo e Valmadrera, oltre a un’automedica: solo una suora di 87 anni ha ricevuto però assistenza in codice verde, quindi in condizioni non gravi.

Tutte le 21 religiose, nel frattempo, sono state fatte evacuare: 19 di loro, al momento, sono ora ospitate dalle Piccole apostole a Ponte Lambro, mentre le altre due si trovano in un ricovero nei pressi di Bosisio Parini. Mentre le indagini per accertare le cause del rogo sono state affidate ora al NIA – Nucleo Investigativo Antincendi – della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia: saranno loro a stabilire cosa abbia originato un incendio così devastante, tale da mandare in fumo centinaia di anni di storia.