Donna non vedente salva l’anziana madre da un incendio in casa: salvati dalle fiamme anche i due cani

Oggi pomeriggio a Fara Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, una donna non vedente ha salvato la madre anziana da un incendio scoppiato nella loro abitazione, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Anche i due cani che abitavano con loro sono stati messi in salvo dalle fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Fara Gera d'Adda. L'abitazione al momento resta inagibile.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre. La donna non vedente si trovava al piano superiore della casa, una villetta a due piani, in compagnia dei due cani di famiglia quando ha sentito un forte odore di bruciato. Ha dato subito l'allarme e ha portato in salvo i due cani e la madre anziana, che si trovava al piano terra della casa, prima che le fiamme si propagassero nel resto dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Treviglio e Dalmine, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona.

A loro supporto e per tutti i rilievi del caso sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Fara Gera d'Adda. Restano ancora da chiarire le possibili cause del rogo: dai primi rilievi sembra che le fiamme si siano propagate a causa di un cortocircuito elettrico. Dopo le fiamme l'abitazione è risultata inagibile.