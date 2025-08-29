Grosso incendio devasta un fienile a Gorlago: messe in salvo 300 mucche
Questa mattina a Gorlago, in provincia di Bergamo, un grosso incendio è divampato all'interno di un fienile provocando gravi danni alla struttura. Il capannone si trova vicino a una stalla che ospita circa 300 mucche e all'abitazione dei proprietari. Fortunatamente non ci sono state vittime né tra gli animali, che sono stati tutti messi in salvo, né tra le persone. I vigili del fuoco, però, hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme che si sono propagate velocemente attraverso il fieno. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale. Dal rogo si è alzata un'alta colonna di fumo che ha allarmato i residenti attorno.
L'incendio si è sviluppato all'alba di oggi, venerdì 29 agosto, per cause ancora in fase di accertamento. Il capannone di via Virgilio apparteneva a un'azienda agricola: fungeva da deposito per l'alimentazione del bestiame ed era destinato allo stoccaggio del fieno. L'allarme è stato lanciato questa mattina dagli stessi proprietari che hanno visto le fiamme propagarsi. Sono subito scattati subito io soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Tutto è andato avanti diverse ore perché oltre a spegnere le fiamme i pompieri hanno dovuto smassare il fieno, cioè disfare i cumuli, per assicurarsi che non ci fossero focolai nascosti all'interno.
Nel frattempo dal fienile si è alzata un'alta colonna di fumo che ha messo in allarme le persone residenti nella zona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Colli di Albano, che ha messo in sicurezza l'area e ha gestito il traffico. Non si registrano feriti, ma i danni sono stati ingenti e i vigili del fuoco continuano a presidiare l'area per prevenire eventuali riprese delle fiamme.