Incendio nell’ex setificio Stehli di Germignaga: i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che si è sviluppato nello stabile dell’ex Stehli di Germignaga, in provincia di Varese. Non si sa se ci siano persone al suo interno. Le strade vicine sono state chiuse al traffico.

Questa sera un incendio si è sviluppato alla ex Stehli di Germignaga, in provincia di Varese. Lo ha comunicato attraverso il suo account Facebook il sindaco Marco Fazio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme. La strada di via Huber è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni dei pompieri. Al momento non sembrano esserci feriti. Non è ancora chiaro che cosa potrebbe aver causato le fiamme.

L'incendio si è sviluppato nella serata di oggi, martedì 26 agosto. L'allarme è scattato quando sono state viste alte colonne di fumo uscire dallo stabile, un ex setificio e ora struttura in disuso da tempo. Come scrive il sindaco Fazio, sono stati subito allertati i vigili del fuoco, che hanno avviato le procedure per spegnere le fiamme. Per agevolare le operazioni sono state chiuse alcune strade: "Via Huber – fa sapere il sindaco – è chiusa al traffico nel tratto dall'incrocio con via Filzi (che resta aperto) ai semafori del ponte sulla Strada Statale 394".

Al momento non risultano esserci operazioni di soccorso in atto da parte del 118 ma non si sa ancora con certezza se ci siano persone ferite o intossicate dal fumo. Non è ancora chiaro che cosa potrebbe aver provocato l'incendio. Già in passato l'ex setificio era stato oggetto di roghi causati accidentalmente da persone senza fissa dimora che cercavano riparo nella struttura. Non si sa ancora se si sia trattato di un caso simile.