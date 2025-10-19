Scoppia un incendio in una casa di Sarnico: morta una donna e il suo cane, indagano i carabinieri

Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre in una casa a Sarnico (Bergamo). Al suo interno si trovavano una donna di 75 anni e il suo cane, entrambi deceduti. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.

La casa a Sarnico (Bergamo) distrutta nell’incendio (foto da vigili del fuoco)

Una 75enne è deceduta all'alba di oggi, domenica 19 ottobre, in seguito a un incendio scoppiato nella sua abitazione a Sarnico (in provincia di Bergamo). All'arrivo dei carabinieri, la casa della pensionata era già parzialmente avvolta dalle fiamme. Una volta portata all'esterno, i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, ma hanno dovuto infine constatare il suo decesso. I vigili del fuoco del Nucleo investigativo antincendio (Nia) hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo, anche se l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'incidente. Durante le operazioni di bonifica, i pompieri hanno trovato tra le macerie anche il corpo senza vita del cane della 75enne.

L'allarme è scattato intorno alle 4:20 del 19 ottobre. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo e dei distaccamenti di Credaro e Palazzolo sull'Oglio sono intervenuti per un incendio che stava interessando una casa singola in via Campomatto a Sarnico dove viveva sola una donna di 75 anni. Al loro arrivo, le fiamme si erano già propagate per quasi l'intero edificio. La pensionata è stata soccorsa e portata all'esterno per i primi soccorsi. I sanitari dell’Automedica di Seriate e di un'ambulanza di Iseo, però, hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterla trasportare in ospedale.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono concluse nelle prime ore del mattino. Durante i primi sopralluoghi, i vigili del fuoco del Nia hanno ipotizzato che le fiamme possano essersi generate nella zona notte della casa in modo accidentale. Nelle prossime ore verranno eseguiti altri accertamenti tecnici. La 75enne viveva sola con il suo cane, anche lui deceduto nel rogo, e la porta d'ingresso è risultata chiusa a chiave dall'interno. I carabinieri, su disposizione della Procura, hanno posto sotto sequestro l'abitazione.