Scoppia un incendio al demolitore di Monza: a fuoco decine di auto, indagini sulle cause

Decine di auto custodite al demolitore di viale delle Industrie di Monza sono andate a fuoco nella notte tra 18 e 19 ottobre. I carabinieri indagano sulle cause del rogo, mentre i tecnici di Arpa Lombardia hanno analizzato la concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria.

Le auto distrutte dall’incendio del 18 ottobre a Monza (foto da vigili del fuoco)

Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre all'interno di un autodemolitore in viale delle Industrie a Monza. Per cause ancora in fase di accertamento, decine di auto sono andate a fuoco, provocando numerose esplosioni e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono prolungate fino alle prime ore del mattino seguente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio e verificare se sia di origine dolosa o meno. Nel frattempo, i tecnici di Arpa Lombardia hanno fatto sapere che le concentrazioni degli inquinanti tipici delle combustioni non hanno raggiunto livelli critici.

Decine di auto sono andate a fuoco a Monza

Le prime fiamme sono state notate intorno alle 22:30 del 18 ottobre e, in poco tempo, si sono propagate arrivando a interessare decine di auto accatastate presso un autodemolitore in viale delle Industrie a Monza. I vigili del fuoco del Comando di Monza e della Brianza sono intervenuti con due autopompe serbatoio, tre autobotti e un’autoscala e le operazioni di spegnimento del rogo sono proseguite per tutta la notte. Nel frattempo, si sono susseguite esplosioni e si è alzata in cielo una densa colonna di fumo nero.

Insieme ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e i tecnici di Arpa Lombardia. Quest'ultimi hanno eseguito verifiche con la strumentazione portatile sulla qualità dell'aria, per valutare l’impatto ambientale del rogo. I primi esami hanno dato esito negativo, ovvero "le concentrazioni degli inquinanti tipici delle combustioni non sono critiche perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera". È stata poi contattata Brianzacque per verificare un eventuale ingresso anomalo di reflui nel depuratore di Monza, collegato alle acque e alle schiume utilizzate per lo spegnimento dell’incendio.

Leggi anche Incendio doloso in una palazzina a Cremella: è stato appiccato per vendetta contro una coppia

La zona è stata interdetta al traffico per diverse ore, per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Non risultano persone ferite o intossicate. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per risalire alle cause dell'incendio e stabilire se sia stato di origine dolosa o accidentale.