milano
video suggerito
video suggerito

Scoppia un incendio al demolitore di Monza: a fuoco decine di auto, indagini sulle cause

Decine di auto custodite al demolitore di viale delle Industrie di Monza sono andate a fuoco nella notte tra 18 e 19 ottobre. I carabinieri indagano sulle cause del rogo, mentre i tecnici di Arpa Lombardia hanno analizzato la concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Enrico Spaccini
23 CONDIVISIONI
Le auto distrutte dall’incendio del 18 ottobre a Monza (foto da vigili del fuoco)
Le auto distrutte dall’incendio del 18 ottobre a Monza (foto da vigili del fuoco)

Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre all'interno di un autodemolitore in viale delle Industrie a Monza. Per cause ancora in fase di accertamento, decine di auto sono andate a fuoco, provocando numerose esplosioni e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono prolungate fino alle prime ore del mattino seguente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio e verificare se sia di origine dolosa o meno. Nel frattempo, i tecnici di Arpa Lombardia hanno fatto sapere che le concentrazioni degli inquinanti tipici delle combustioni non hanno raggiunto livelli critici.

Decine di auto sono andate a fuoco a Monza
Decine di auto sono andate a fuoco a Monza

Le prime fiamme sono state notate intorno alle 22:30 del 18 ottobre e, in poco tempo, si sono propagate arrivando a interessare decine di auto accatastate presso un autodemolitore in viale delle Industrie a Monza. I vigili del fuoco del Comando di Monza e della Brianza sono intervenuti con due autopompe serbatoio, tre autobotti e un’autoscala e le operazioni di spegnimento del rogo sono proseguite per tutta la notte. Nel frattempo, si sono susseguite esplosioni e si è alzata in cielo una densa colonna di fumo nero.

Insieme ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e i tecnici di Arpa Lombardia. Quest'ultimi hanno eseguito verifiche con la strumentazione portatile sulla qualità dell'aria, per valutare l’impatto ambientale del rogo. I primi esami hanno dato esito negativo, ovvero "le concentrazioni degli inquinanti tipici delle combustioni non sono critiche perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera". È stata poi contattata Brianzacque per verificare un eventuale ingresso anomalo di reflui nel depuratore di Monza, collegato alle acque e alle schiume utilizzate per lo spegnimento dell’incendio.

Leggi anche
Incendio doloso in una palazzina a Cremella: è stato appiccato per vendetta contro una coppia

La zona è stata interdetta al traffico per diverse ore, per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Non risultano persone ferite o intossicate. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per risalire alle cause dell'incendio e stabilire se sia stato di origine dolosa o accidentale.

Attualità
Cronaca
Monza e Brianza
23 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
femminicidio
Pamela genini
Perché il referto di Pamela Genini in ospedale è stato ignorato: cosa non ha funzionato
"Pamela Genini costretta a lasciare il lavoro, non poteva più vedere le amiche": le violenze di Gianluca Soncin
Il referto su Pamela Genini dopo l'aggressione del 2024: "Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla"
L'amica: "Mi ha chiamata un anno fa dicendo che l'aveva presa a pugni"
L'ex fidanzato: "Soncin le faceva usare droghe per avere rapporti sessuali, voleva un figlio"
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Femminicidio Pamela Genini, il patrigno: “È morta per proteggere la famiglia”
Pamela Genini disse di essere stata aggredita da Soncin, ma nessuno fece segnalazioni
L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Gianluca Soncin girava armato". Sequestrate 15 armi da casa sua
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views