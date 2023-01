Ultima generazione di nuovo in azione a Milano: vernice sul dito medio di Cattelan Imbrattata con vernice lavabile la scultura Love di Maurizio Cattelan, posizionata in piazza degli Affari a Milano dal 2010. L’azione vuole sensibilizzare sui cambiamenti climatici.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ultima generazione, il collettivo di attivisti per l'ambiente che sensibilizza sul cambiamento climatico con azioni non violente, è tornata di nuovo in azione a Milano, dove già aveva macchiato di vernice il teatro alla Scala nel giorno della prima e dove soltanto qualche giorno fa ha bloccato il traffico in piazza V giornate.

Oggi, domenica 15 dicembre, gli attivisti hanno macchiato con vernice lavabile e che in alcun modo danneggia le opere d'arte LOVE, la scultura che raffigura un dito medio realizzata da Maurizio Cattelan e posizionata già dal 2010 davanti a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, in piazza degli Affari.

Quella di imbrattare le opere d'arte, i palazzi storici e simbolici con vernice facilmente lavabile è, infatti, la forma di protesta più utilizzata dagli attivisti di Ultima generazione, che il 2 gennaio hanno sporcato anche la facciata della sede del Senato, scatenando l'ira bipartisan dei politici.

Il processo a Ultima generazione

A Milano è anche iniziato il processo contro uno degli attivisti di Ultima Generazione, Simone Ficicchia, accusato di aver imbrattato il Teatro alla Scala e di diversi blocchi stradali. Il ragazzo in aula ha raccontato che il suo desiderio sarebbe quello di poter studiare tranquillamente storia, ma sente di dover combattere per il clima.

Intanto, però, Ficicchia rischia un trattamento penale da boss mafioso se gli venisse riconosciuta la sorveglianza speciale, che ha richiesto la Questura di Pavia nei suoi confronti. Infatti i suoi amici si sono autodenunciati in Questura a Milano per solidarietà nei suoi confronti.

Altri attivisti di Ultima generazione sono, invece, stati arrestati e poi rilasciati per aver imbrattato il Senato, in virtù di un'aggravante prevista dal Decreto Salvini bis. E anche per questo affronteranno un processo. Ma sono stati loro stessi a dire a Fanpage.it che "Denunce e carcere sono cose che abbiamo messo in conto".