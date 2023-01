Simone Ficicchia rischia di essere trattato da mafioso: gli attivisti di Ultima Generazione protestano Simone Ficicchia, l’attivista di 20 anni di Ultima Generazione, si è presentato in Tribunale questa mattina: rischia misure restrittive di sorveglianza speciale dopo le proteste a cui ha partecipato negli ultimi mesi. In suo sostegno, oltre 200 persone in presidio.

A cura di Giorgia Venturini

Simone Ficicchia fuori dal Tribunale di Milano in attesa dell’udienza, appoggiato dai suoi compagni di Ultima Generazione

Si è presentato in udienza in Tribunale a Milano oggi 10 gennaio Simone Ficicchia, l'attivista di 20 anni di Ultima Generazione che rischia misure restrittive di sorveglianza speciale dopo le proteste a cui ha partecipato negli ultimi mesi: dall’incollamento al museo degli Uffizi, a Firenze, a quello del Teatro alla Scala a Milano fino ai blocchi stradali. Oggi fuori dal Palazzo di giustizia si è tenuta una manifestazione di solidarietà da parte dei suoi compagni: si sono dati appuntamento quasi in 200.

Il procedimento a suo carico è stato ritenuto da molti un po' severo: è stato giudicato sproporzionale sotto il profilo penale dal momento che misure di questa importanza vengono applicate in situazioni relative alla compromissione con la criminalità organizzata. L'avvocato difensore Gilberto Pagani a Fanpage.it parla di incostituzionalità del provvedimento che ha portato Simone a processo. Al termine dell'udienza, il giudice ha deciso per un rinvio della decisione tra 30 giorni.

"Non siamo contro politica in sé, ma manca il coraggio da parte della politica", ha tenuto a precisare Ficicchia prima di entrare in Tribunale. E poi ha aggiunto: "C'è bisogno di cambiamenti rapidi, noi stiamo facendo tutto il possibile applicando metodi che nel tempo hanno funzionato".

Chi è l'attivista Simone Ficicchia

Il ventenne di è avvicinato a Ultima Generazione nel 2021 quando ha partecipato alla sua prima azione di disobbedienza civile imbrattando la sede del Ministero per la Transizione Ecologica dell'allora ministro Cingolani. Ma si era avvicinato agli interessi di politica e cambiamenti climatici partecipando alle mobilitazioni di Fridays for Future. Con il passare degli anni però si sentiva "sempre più frustato" perché "non riuscivamo ad ottenere ascolto, a far sentire la nostra voce".

Da un anno Simone ha partecipato a oltre 30 azioni. Lui stesso racconta: "Mi sono incollato davanti al vetro della Primavera del Botticelli, al basamento di Forme Uniche nella Continuità dello Spazio di Boccioni al Museo del Novecento, al vetro di una vasca dei delfini dell'Acquario di Genova a Ferragosto di quest'anno". Fino al fermo e la richieste della Questura di Pavia attivare le misure antimafia: "La richiesta della Questura di applicare il Codice Antimafia e di considerarmi come un mafioso o un terrorista è assurda, io sono sereno, è un tipo di repressione che avevamo messo in conto".

L'appoggio di associazioni e politici

In sua difesa si sono espressi Roberto Saviano, lo scrittore Erri De Luca, il premio Strega Paolo Cognetti, il sindacato della Rai Usigrai, il deputato Pd Matteo Orfini, Europa Verde, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, la Tesoriera dei Radicali Italiani Giulia Crivellini, la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli, Potere al Popolo, Unione Popolare, Fridays for future Italia, Parents for Future Italia, Scientist Rebellion, Rise Up 4 Climate Justice, Unione degli Studenti, Rete "in difesa di" (Amnesty International Italia, A Sud, COSPE, Greenpeace Italia, Giuristi democratici, Terranuova, Un Ponte Per, Yaku).