Il Teatro alla Scala imbrattato dagli attivisti di Ultima Generazione nel giorno della Prima Gli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione stavolta imbrattano di vernice colorata il Teatro alla Scala, nel giorno della Prima. Sono stati fermati dalla polizia.

Lanci di vernice colorata sul teatro simbolo di Milano, al grido di "Basta gas e basta carbone". E non certo in un giorno qualsiasi. La protesta dei giovani attivisti ambientalisti di Ultima Generazione stavolta colpisce il Teatro alla Scala, nel giorno dell'attesissima Prima che nel pomeriggio attende una sfilata di personalità come Ursula Von Der Leyen, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.