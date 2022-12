Prima della Scala 2022: quanto costa il biglietto per il Boris Godunov di Musorgskij Oggi, 7 dicembre 2022, è in programma la Prima del Teatro alla Scala di Milano. Quest’anno andrà in scena il Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij. L’opera racconta gli anni in cui ha regnato lo zar Boris Godunov e si basa soprattutto sulla follia e la morte dello zar. Il costo dei biglietti, gran parte sold out, varia dai 100 euro ai 3.000 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi, 7 dicembre 2022, è in programma l'attesissima Prima del Teatro alla Scala di Milano, che dal 1951 si tiene proprio il giorno di Sant'Ambrogio, il patrono della città. Per l'occasione andrà in scena il Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij. L'opera, che è tratta dall'omonimo dramma di Alexandr Sergeevic Puskin, racconta la follia e la morte dello zar Boris Godunov. Il suo regno è stato costellato da omicidi e rivolte tanto da essere ricordato come uno dei periodi più bui della storia russa.

A causa delle implicazioni politiche e di un inusuale linguaggio musicale, l'opera fu soggetta a molte critiche. Il compositore decise di far esaminare l'opera al comitato di selezione del Teatro Imperiale di Pietroburgo che la bocciò. Da lì, decise di modificarla. Dopo alcuni anni, grazie al successo che l'artista ebbe tra alcuni intellettuali, cadde qualsiasi veto. Nonostante questo, le critiche continuarono a essere molto dure.

Ma quanto costa assistere alla Prima della Scala? Il costo dei biglietti varia dai 100 euro ai 3.000 euro.

Quanto costa il biglietto per la Prima della Scala 2022 in platea

Per poter assistere all'opera russa dalla platea del Teatro La Scala di Milano bisognerà pagare un biglietto, il cui costo varia dai 2.500 euro e fino ai tremila euro. Ovviamente questo consentirà di poter trovarsi di fronte al palco e di conseguenza all'orchestra.

La pianta del teatro della Scala

Il costo dei biglietti in prima e seconda galleria

Meno costoso il biglietto che invece consente di poter vedere l'opera dalla prima e dalla seconda galleria: in questo caso, il prezzo varia dai 100 euro e fino ai 350 euro. Il costo cambia in base alla posizione, alla visibilità del posto scelto.

Quanto costa il biglietto nel palco centrale e palchi

Gli unici rimasti disponibili sono i posti che si trovano nei palchi della zona uno, zona due e zona tre: in questo caso, si va dai 1.800 euro ai tremila euro. Tendenzialmente il prezzo di un biglietto per i palchi varia da 700 euro e fino a 2.500 euro.