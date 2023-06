Uccide i pazienti con un mix letale di farmaci: l’ex medico Cazzaniga è responsabile di nove decessi La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha riconosciuto Leonardo Cazzaniga, l’ex vice primario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, responsabile anche della morte dell’82enne Domenico Brasca. Salgono così a 9 le sue vittime.

A cura di Giorgia Venturini

Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni

Salgono a nove le vittime dell'ex vice primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, Leonardo Cazzaniga. La Corte d'Assise d'Appello di Milano lo ha riconosciuto responsabile anche della morte dell'82enne Domenico Brasca: ora i famigliari dell'anziano deceduto il 17 agosto 2014 potranno ottenere il risarcimento quantificato in 200mila euro di danni morali. Le manette per Cazzaniga erano scattate nel 2016.

Confermata la condanna all'ergastolo

Il caso è ritornato in Appello dopo che la Cassazione ha chiesto un nuovo processo di secondo grado. Con la nuova sentenza all'Appello resa comunque confermata la condanna all'ergastolo con tanto di isolamento diurno per tre anni già pronunciata dai giudici dell’appello dopo che in primo grado per il caso Brasca il medico era stato assolto. Nulla cambia per l'ex vice primario già in carcere dove sta scontando una pena all'ergastolo: è accusato di aver somministrato farmaci letali a diversi pazienti tra il 2011 e il 2014. Un reato commesso con la sua complice e amante, ovvero l'ex infermiera Laura Taroni. Cazzaniga è ritenuto responsabile della morte di otto pazienti in corsa e per quelle di Massimo e Luciano Guerra, ovvero marito e suocero dell'ex infermiere. L'infermiera è stata condannata a trent'anni di carcere per gli omicidi del marito e della madre Maria Rita Clerici.

Cazzaniga non dovrà risarcire la famiglia dell'ex amante

La sentenza dell'Appello bis ha revocato la condanna di Cazzaniga al pagamento dei danni a favore dei parenti dell'ex amante: l'ex vice primario non dovrà risarcire le parti civili Maria Pia Florian, moglie di Luciano e madre di Massimo Guerra, e della sorella di Massimo, Gabriella, e dei due figli di Massimo Guerra e di Laura Taroni.