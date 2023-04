Ubriaco aggredisce un altro passeggero sull’autobus, interviene la polizia Due uomini si sono azzuffati in un autobus Atm a Milano davanti agli altri passeggeri. Fatti scendere, è stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma. Uno dei due era visibilmente ubriaco.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due passeggeri a bordo dell'autobus Atm si sono messi a discutere durante la corsa. In pochi secondi, dopo i primi insulti, hanno iniziato a prendersi a pugni. La rissa, scattata dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato 1 aprile in via Trivulzio, è stata placata dagli agenti della Questura di Milano e dai vigilantes della security Atm che sono riusciti a riportare la calma. Non è stato segnalato alcun ferito grave.

Prima gli insulti e poi le botte

Uno dei passeggeri a bordo dell'autobus è riuscito a filmare alcuni istanti dell'aggressione. Si trovava a bordo dell'autobus Atm sostitutivo delle corse della linea rossa della metropolitana M1, quelli che partono dopo che le stazioni hanno abbassato le saracinesche intorno alla mezzanotte e mezza.

Dal suo posto, ha seguito i momenti in cui un passeggero evidentemente ubriaco si è rivolto in modo aggressivo nei confronti di un altro uomo. Il primo parlava in modo confuso e a voce alta, tanto da sovrastare gli altri presenti nell'autobus che lo invitavano a lasciare in pace l'altro.

L'intervento della polizia e dei vigilantes

Dopo i primi insulti, però, ha deciso di passare alle mani. Tra i due è partito così un parapiglia quando l'autobus era ormai arrivato all'altezza di via Trivulzio, nella zona ovest di Milano che dalla fermata Gambara conduce fino a piazza Wagner.

Per placare la situazione si è rivelato necessario l'intervento degli agenti della Questura di Milano e dei vigilantes della security Azienda trasporti milanesi. L'autobus si è fermato e, dopo i ripetuti inviti dei presenti, i due protagonisti della rissa sono stati fatti scendere. Alla fine, non ci sono stati feriti gravi.