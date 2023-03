Aggredisce a calci l’autista di un autobus perché era senza biglietto: conducente portato in ospedale L’autista di un autobus è stato aggredito, in provincia di Pavia e nella mattinata di venerdì 24 marzo, con calci e pugni da un passeggero che non aveva il biglietto.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

L'autista di un autobus è stato aggredito in provincia di Pavia: è successo nella mattinata di oggi, venerdì 24 marzo. Il conducente è finito in ospedale mentre non si ha alcuna notizia del responsabile. Dopo quest'ultimo caso, i sindacati del trasporto Ugl. Cisl e Faisa Cisal hanno deciso di proclamare uno sciopero di otto ore del trasporto pubblico che ci sarà lunedì 27 marzo.

Il conducente aveva chiesto il biglietto al passeggero

Il conducente stava guidando un bus sulla linea Casorate-Pavia. A un certo punto, alla fermata di Magherno, è salito un uomo che non aveva il biglietto. Gli ha quindi chiesto di acquistarlo. Per tutta risposta, il passeggero ha iniziato a colpire l'autista con calci e pugni. Invece di fermarsi e chiamare aiuto, il dipendente ha deciso di proseguire la corsa. Purtroppo però, dopo pochi minuti, si è dovuto fermare perché si sentiva poco bene.

L'uomo si è sentito poco bene a causa delle botte ricevute

Le botte e lo choc hanno causato un malore: sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118, che hanno deciso di trasportarlo all'ospedale di Pavia per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo la notizia ha fatto il giro della città. I sindacati, una volta appresa, hanno deciso di indire uno sciopero.

Questa di oggi è infatti la terza aggressione in pochi giorni: e, per questo motivo, le organizzazioni pretendono maggiore sicurezza per i dipendenti. Tra le proposte, per esempio, c'è quella di chiedere un'installazione di barriere protettive nei posti di guida. Queste assicurerebbero ai lavoratori di poter viaggiare in tranquillità e senza la paura di poter finire in ospedale.