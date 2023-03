Aggredisce con calci, pugni e testate tre controllori di Trenord e poi scappa: ricercato Un uomo ha aggredito tre controllori Trenord dopo che questi avevano chiesto il biglietto: li ha spintonati, dato calci e una testata. Tutti e tre sono finiti in ospedale. L’aggressore, invece, è riuscito a scappare.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un'aggressione su un treno regionale Trenord. Nei giorni scorsi sulla linea S13 che da Milano porta a Pavia, un uomo ha picchiato tre controllori che gli avevano chiesto di esibire loro il biglietto. Tutti e tre sono finiti in ospedale. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Il responsabile si è dato alla fuga e le forze dell'ordine lo stanno cercando su tutto il territorio.

A uno dei tre dipendenti è stata data una testata

I sindacati, da mesi ormai, denunciano come il personale del trasporto pubblico – sia metropolitane che treni che ancora autobus – viva in condizioni di totale insicurezza divenendo vittime di aggressioni verbali e fisiche. E, per questo motivo, molte organizzazioni hanno proclamato scioperi chiedendo maggiori tutele. Adesso altri tre dipendenti sono stati malmenati.

Anche in questo caso, le violenze sono iniziate alle richieste di mostrare il biglietto. Il responsabile li avrebbe spintonati, avrebbero tirato loro calci e a uno addirittura avrebbe dato una testata. Uno dei tre è andato all'ospedale San Matteo in ambulanza, mentre gli altri due sono andati autonomamente in ospedale.

La polizia ferroviaria è sulle tracce dell'aggressore

Fortunatamente sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni. L'aggressore, invece, è riuscito ad approfittare dell'apertura delle porte e scappare. I tre hanno denunciato alla polizia ferroviaria l'aggressione. Gli agenti, hanno cercato di raccogliere più elementi possibili per identificarlo. Forse le telecamere di videosorveglianza potrebbero, insieme alla descrizione fornita dalle vittime, aiutare nell'individuarlo.