Sgrida dei ragazzi che fumano sul treno, loro lo attaccano con calci e pugni

È successo su un regionale della linea che collega Pavia a Milano. Quattro giovani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati per aver rapinato e aggredito un altro passeggero, 32 anni, che secondo le prime ricostruzioni li avrebbe ripresi chiedendo di non fumare a bordo.

Per loro le accuse di rapina, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, ancora al vaglio delle autorità giudiziarie competenti, la Procura ordinaria del Tribunale di Pavia per i tre maggiorenni e la Procura del Tribunale minorile di Milano per il minorenne coinvolto.

La richiesta di non fumare a bordo del treno

A far scattare l'ira dei giovani, a quanto pare, una richiesta innocua come quella di non fumare sulla carrozza del treno. In tutta risposta sarebbe stato aggredito, pur riportando conseguenze lievi (è stato trasportato in ospedale in codice verde). L'uomo che viaggiava insieme al gruppo di ragazzi, sarebbe stato poi anche rapinato del cellulare: gli è stato strappato via dai quattro, probabilmente per impedirgli di lanciare l'allarme e denunciare l'accaduto.

Il convoglio ha fermato la sua corsa

Ma la polizia, chiamata dagli altri passeggeri spaventati, è intervenuta comunque in aiuto del giovane passeggero aggredito: il convoglio ha dovuto così arrestare la sua corsa in mezzo alle campagne del Pavese e in seguito raggiungere la stazione di Certosa (nel comune di Giussago) dove l'ambulanza ha quindi potuto soccorrere il 32enne, rimasto lievemente ferito. E, soprattutto, dove gli agenti hanno potuto arrestare in flagranza i quattro responsabili.