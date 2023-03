Uomo preso a calci e pugni da cinque aggressori fuori dalla stazione Centrale Un uomo è stato preso a calci e pugni fuori dalla stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di oggi 10 marzo. Al termine della violenza gli aggressori sono poi fuggiti.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora momenti di paura nel pomeriggio di oggi venerdì 10 marzo in stazione Centrale a Milano: qui è scoppiato un litigio tra cinque nordafricani che è poi degenerato in violenza. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, uno di loro alla fine è stato strattonato e preso a calci e pugni prima di finire violentemente a terra. Al termine della violenza gli aggressori sono poi fuggiti.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri – da mesi a lavoro nei servizi ad alto impatto in tutta la zona della Stazione – che hanno subito ricostruito l'accaduto dopo aver sentito le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena. La vittima però non ha voluto essere assistita dai sanitari del 118. Dai primi accertamenti è emerso che non sono state utilizzate armi.