Ubriaca investe anziano in bicicletta, i carabinieri le ritirano la patente Un uomo di 86 anni è stato investito mentre era in bicicletta da un’auto condotta da una donna ubriaca a cui è stata ritirata la patente.

Immagine di repertorio

Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 23 agosto, a Como dove una Toyota Auris ha investito un 86enne in sella alla sua bicicletta. Tutto è successo intorno alle 18.20 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del numero unico per le emergenze 112. Secondo quanto riportato da QuiComo, sul posto, all'incrocio tra via Orsini e via Dante Alighieri, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Meda e gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Ubriaca investe anziano in bicicletta: ricoverato in ospedale

Da una prima ricostruzione effettuata dai militari, pare che la Toyota, condotta da una donna originaria di Cantù e residente a Renate, abbia impattato violentemente la bicicletta costringendo l'86enne ad essere ricoverato in codice verde in ospedale con una frattura al setto nasale. Fermata dai carabinieri, la donna di Cantù è stata sottoposta all'alcol test che ha rivelato come la conducente avesse un livello di 1,5 g/l di alcol nel sangue, ovvero 1 g/l oltre il limite massimo previsto.

Denunciata per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata

Per questo motivo, la 47enne è stata denunciata all'autorità giudiziaria con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza e le è stata ritirata la patente di guida. L'86enne è stato invece preso in cura dal personale medico dell'ospedale di Desio che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso sistemandogli la frattura nasale. Successivamente, è stato dimesso. Fortunatamente l'impatto del volto con l'asfalto non ha portato a ulteriori complicazioni.