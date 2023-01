Tredici anni di stipendi non bastano per comprare casa a Milano: è la città più cara d’Italia Secondo l’ultimo report Tecnocasa, mentre nelle altre grandi città attualmente servono in media 6,9 annualità di stipendio per acquistare casa, nel capoluogo lombardo il tempo necessario raddoppia a 13,2 annualità. Con una media di 4.138 euro al metro quadro, Milano si conferma così città più cara d’Italia.

Tredici anni di vita. Tredici anni di lavoro incessante. Per chi vive o vuole vivere a Milano, tredici anni sono quelli che servono per comprare un appartamento in città: secondo l'ultimo report Tecnocasa, mentre nelle altre grandi città attualmente servono in media 6,9 annualità di stipendio per acquistare casa, nel capoluogo lombardo il tempo necessario raddoppia a 13,2 annualità di stipendio. Così, con una media di 4.138 euro al metro quadro, Milano si conferma città più cara d'Italia.

Il netto distacco da Roma e dalle altre grandi città italiane

Milano dunque ha ormai sorpassato definitivamente Roma, che si tiene a distanza al secondo posto di questa classifica con 9,2 anni necessari per acquistare a casa: ben 4 anni di lavoro in più al Nord, che registra una crescita vertiginosa su Roma ormai dal 2019. Segue poi Firenze, quasi pari merito con la Capitale a 9,1 anni di stipendio, e infine tutte le altre grandi città italiane a debita lontananza: Bologna e Napoli rispettivamente con 8 anni e 7,4 anni; Verona, Bari e Torino intorno ai 5 anni di lavoro necessari. Chiudono l'elenco Palermo e Genova, capoluoghi meno cari d'Italia con 3,6 anni quello siciliano e 3,3 quello della Liguria.

Qui le vie più costose d'Italia e d'Europa

Del resto, non a caso, è a Milano che si trovano le dieci vie più costose di tutta Italia (con le sole eccezioni di via Condotti a Roma e della piazzetta di Capri): un appartamento nella centralissima via Manzoni con vista sul Teatro della Scala, ad esempio, può valere tranquillamente anche 17mila euro al metro quadro. Parecchio insomma, a maggior ragione se si tiene presente che il prezzo medio al metro quadro in Italia, al momento, si aggira intorno ai 1.800 euro (con differenze notevoli tra regioni e tra Nord e Sud, ovviamente: in Calabria è 900 euro, in Valle D'Aosta e Trentino circa 2.600 euro): a Milano, in media, supera abbondantemente i 4mila euro.