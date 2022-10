Vie più costose d’Italia, otto su dieci sono a Milano: in centro case da 17mila euro al metro quadro La via più costosa di Milano? Un appartamento in via Manzoni, con vista sul Teatro della Scala, può valere anche 17mila euro al metro quadro. Seguono in classifica altri indirizzi del centro storico, tra il quartiere di Brera e il Quadrilatero della Moda.

Antichi palazzi nobiliari o nuovissime costruzioni futuristiche. Che sia in pieno centro o al di fuori delle mura storiche, sono quasi tutte a Milano le strade più costose d'Italia: quartieri e vie dove le case raggiungono prezzi assolutamente fuori dal comune.

Le uniche due località fuori città? via Camerelle a Capri e via Condotti a Roma, che si posizionano "solo" a metà classifica. Per il resto, è il capoluogo lombardo a farla da padrone.

Sono i dati della classifica elaborata da migliaia di annunci online e stilata da Immobiliare.it Insights, che incorona (ancora) Milano come la città più costosa d’Italia.

Leggi anche Paolo Romani indagato per peculato: la Procura gli sequestra 350mila euro

In centro storico a Milano le vie più costose

Androni affrescati, giardini con statue preziose, appartamenti tramandati di famiglia in famiglia: sono le abitazioni milanesi del centro storico, quelle che valgono cifre stellari.

La via più costosa?Si parte da 17mila euro al metro quadro in via Manzoni, tra il Teatro della Scala e le viuzze dello shopping di Montenapoleone. Qui, per dare un'idea, un semplice trilocale da 80 metri quadrati può valere almeno un milione e mezzo.

Uno scorcio di Brera

La media nazionale è di 1.800 euro al metro quadro (a Milano 4.866)

Parecchio, insomma. A maggior ragione se si tiene presente che il prezzo medio al metro quadro in Italia, al momento, si aggira intorno ai 1.800 (con differenze notevoli tra regioni, ovviamente: in Calabria è 900, in Valle D'Aosta e Trentino circa 2.600). Milano, invece, secondo gli ultimi dati ha toccato ultimamente il suo record storico con 4.866 euro a metro quadro.

Il Teatro alla Scala di Milano

Quali sono le vie più costose di Milano

Numeri già alti, superati di gran lunga da quelli che si registrano nelle vie più esclusive d'Italia. Primissima, appunto, via Manzoni: le case con vista sul Teatro della Scala hanno un prezzo medio di 17.350 euro al metro quadrato, il 40 per cento in più della media del quartiere (già sui 13mila euro).

Seguono altre strade tra Brera e il Quadrilatero della Moda: via Borgospesso (16.128 euro al metro quadro), via Montenapoleone (15.692 euro), via dell'Orso (14.292 euro), via Borgonuovo e via della Spiga (intorno ai 13.500 euro), via Conservatorio (13mila euro circa), via Rovello (12.954 euro).