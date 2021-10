Dagli appartamenti milionari alle zone più economiche, quanto costa un trilocale a Milano Uno studio di Casa.it ha stabilito quali sono le zone più costose di Milano per comprare un trilocale. Da quella di Garibaldi, dove serve quasi un milione di euro, a quella di Ponte Lambro, dove ne bastano meno di 200.000. Ecco di seguito la speciale classifica, zona per zona, della città più cara d’Italia.

Che Milano sia il capoluogo di provincia più caro d'Italia non lo scopriamo oggi. Eppure, dando un occhio ai prezzi medi di un trilocale nelle diverse zone della città, si continua a faticare a credere a quello che si legge. Su 34 zone calcolate, solo in sette il costo medio di un'abitazione a tre locali è inferiore ai 300.000 euro. In altre 16 si va dai 300.001 ai 600.000 euro, in nove aree della città il costo medio è superiore a 600.001 euro e in altre due si sfora quota 800.000 euro. Il costo medio generale si ferma quindi a 442.000 euro. Ecco nel dettaglio quanto costa, in media, un trilocale nelle varie zone di Milano secondo lo studio di Casa.it.

Garibaldi, Moscova e Porta Nuova: 838.000 euro.

Arco della Pace, Arena e Pagano: 807.000 euro.

Centro: 799.000 euro.

Quadronno, Palestro e Guastalla: 734.000 euro.

Porta Venezia: 627.000 euro.

City Life, Fiera, Sempione e Portello: 622.000 euro.

Navigli: 603.000 euro.

Solari e Washington: 601.000.

Porta Genova e Porta Ticinese: 600.000 euro.

Porta Romana, Cadore e Montenero: 554.000 euro.

Cenisio, Sarpi e Isola: 526.000 euro.

Porta Vittoria e Lodi: 475.000 euro.

Stazione Centrale e Repubblica: 467.000 euro.

Piazza Napoli e Soderini: 415.000 euro.

Via Ripamonti e il Vigentino: 414.000 euro.

Città Studi e Susa: 413.000 euro.

Maggiolina e Istria: 406.000 euro.

Precotto e Turro: 374.000 euro.

Bande Nere e Inganni: 360.000 euro.

Famagosta e Barona: 342.000 euro.

Nolo, Pasteur e Rovereto: 324.000 euro.

Abbiategrasso e Chiesa Rossa: 323.000 euro.

Bicocca e Niguarda: 312.000 euro.

Udine e Lambrate: 310.000 euro.

San Siro e Trenno: 305.000 euro.

Certosa e Cascina Merlata: 296.000 euro.

Corvetto e Rogoredo: 291.000 euro.

Cimiano, Crescenzago e Adriano: 283.000 euro.

Forlanini: 261.000 euro.

Affori e Bovisa: 257.000 euro.

Bisceglie, Baggio e gli Olmi: 246.000 euro.

Ponte Lambro e Santa Giulia: 198.000 euro.