Aumentano ancora i prezzi delle case a Milano, che si conferma la città più cara d’Italia Negli ultimi tre mesi i prezzi medi delle case in Lombardia sono scesi dello 0,9 per cento. Ma non tutte le città seguono la stessa tendenza: Milano si conferma città più cara d’Italia per comprare casa.

In Lombardia le case costano meno. Nel terzo trimestre del 2022 il mercato immobiliare lombardo ha visto una flessione del costo medio al metro quadro delle abitazioni dello 0,9 per cento.

In Lombardia scendono i prezzi al metro quadro

A rivelarlo è l'analisi dei prezzi delle compravendite effettuato dall'ufficio studi di Idealista, uno dei principali portali immobiliari in Italia, che si è concentrata sui dati dell'ultimo periodo disponibile: da luglio a settembre 2022.

La tendenza al ribasso non si registra in modo uniforme in tutte le 12 province della Lombardia. Solo in quattro aree si assiste alla riduzione dei prezzi delle case. In testa alla classifica c'è la provincia di Sondrio dove si registra un -3,4 per cento, seguono Milano (-0,9 per cento), Cremona (-0,4 per cento) e Pavia (-0,3 per cento).

Nelle restanti otto province la tendenza è invece in aumento. I valori più alti si segnalano a Lecco (+2,7 per cento), Mantova (+2,3 per cento) e Brescia (+2 per cento).

Restringendo il campo sulle singole città, si evince che non tutti i dati propendono verso un generale abbassamento del costo del mattone. L'analisi dei dati immobiliari ha rilevato che quasi tutti i capoluoghi lombardi hanno chiuso il trimestre con un aumento dei prezzi, ad eccezione di Bergamo (-0,3 per cento) e di Como (-3,3 per cento).

Milano è la città più cara d'Italia

In Lombardia le case si vendono mediamente a 2.013 euro al metro quadro. Se Milano è già la seconda città con gli affitti più cari d'Italia, il trend si conferma anche sulle vendite. Il prezzo medio al metro quadro nel capoluogo lombardo è aumentato fino a toccare i 4.868 euro. Questo fa di Milano la città più cara d'Italia per comprare casa.

Sopra la media regionale anche Monza (2.643 euro) e Como (2.382 euro). Le più economiche sono invece le città di Mantova (1.389 euro) e Cremona (1.206).

Anche la tendenza italiana è analoga, con un calo dei prezzi delle abitazioni che si attesta all'1 per cento, a fronte di un valore al metro quadro di 1.808 euro. A Roma si spendono mediamente 3.009 euro e a Napoli 2.391.