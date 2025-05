video suggerito

Tredicenne muore a Milano dopo due settimane di agonia, ucciso per 20 grammi di fumo: cosa sappiamo Il ragazzino di tredici anni che è morto ieri a Milano, dopo due settimane di agonia, è stato ucciso da un 27enne per uno scambio di droga: precisamente per 20 grammi di fumo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 30 maggio, è morto il ragazzino di tredici anni che due settimane fa era stato accoltellato a Milano dal 27enne Randi Martinez. Sembrerebbe che l'aggressione sia conseguenza di un "affare da 120 euro" finito male. L'adolescente sarebbe morto per venti grammi di fumo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due si sarebbero dati appuntamento in viale Vittorio Veneto, a pochi passi da Porta Venezia.

Il tredicenne si sarebbe incontrato con due amici. Insieme a loro sarebbe andato dal 27enne, che sarebbe un pusher, per acquistare della sostanza stupefacente. Il padre del ragazzino, sentito dai carabinieri, aveva raccontato che era finito in un "brutto giro".

Si sarebbero diretti verso un luogo dove sarebbe dovuto avvenire un scambio di droga. Sarebbe poi nata una discussione causata dal fatto che per i clienti quella droga sarebbe stata di bassa qualità. Durante il litigio, il cane del 13enne avrebbe morto il 27enne che avrebbe poi estratto il coltello colpendo il ragazzo e il cane. I due sarebbero riusciti a scappare, ma il pusher li avrebbe inseguiti e feriti ancora.

Il ragazzino sarebbe stato poi portato in ospedale, precisamente al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Il cane, invece, è stato portato in una clinica veterinaria, ma è morto qualche ora dopo. Nel frattempo, il 27enne è stato fermato nella notte dai carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Moscova. L'avevano trovato a Pozzuolo Martesana dove vive con la madre e avrebbe provato a scappare. Era stato arrestato per tentato omicidio e portato al carcere di San vittore. Con la morte del tredicenne, il capo d'imputazione cambierà: sarà accusato di omicidio volontario.