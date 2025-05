Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano, il 19enne che l’ha soccorso: “Aggrediti da uno spacciatore”

video suggerito

(Archivio)

Sarebbe stato accoltellato per questioni relative allo spaccio di droga il 13enne che oggi è stato accoltellato a Milano ed è arrivato sanguinante all'ospedale Fatebenefratelli. Questo, almeno, è il racconto riferito dal 19enne che lo ha portato in macchina al pronto soccorso. Il minore si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione con una profonda ferita al lato destro del torace che gli ha perforato un polmone. Non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, quando il 19enne ha parcheggiato la sua auto fuori dall'ospedale e ha fatto scendere il 13enne ferito e grondante di sangue. Sul sedile posteriore della macchina c'era invece un cane di razza Rottweiler con ferite da arma da taglio. Il ragazzo è stato portato in ospedale e ricoverato, mentre il cane è stato trasferito in taxi in una clinica veterinaria, dove però è morto.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri, il 13enne sarebbe stato accoltellato in via Vittorio Veneto, dove gli investigatori hanno trovato grosse macchie di sangue. Il 19enne, che ha detto di conoscere la vittima, ha raccontato di essere andato proprio in via Vittorio Veneto insieme a lui e a un altro ragazzo per comprare della droga. Sarebbe però scoppiata una lite con lo spacciatore, che avrebbe aggredito con un coltello sia il 13enne sia il cane. A quel punto i tre sarebbero scappati in auto fino a Piazza Principessa Clotilde, dove la vittima sarebbe stata soccorsa e portata all'ospedale.

Nel frattempo i militari della Sezione Investigazioni Scentifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano hanno effettuato i rilievi sull'auto del 19enne, vicino alla quale hanno trovato un tirapugni abbandonato a terra. Gli investigatori sono sulle tracce dell'autore dell'accoltellamento.