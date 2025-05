video suggerito

Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano, identificato l'aggressore: "Aveva nascosto l'arma in un campo" Trovato a Pozzuolo Martesana (Milano) il presunto aggressore che ieri pomeriggio avrebbe accoltellato un 13enne a Milano insieme al suo cane. L'uomo – un 27enne cubano – aveva nascosto l'arma del delitto in un campo.

A cura di Giulia Ghirardi

È stato localizzato e identificato a Pozzuolo Martesana (Milano), il presunto aggressore che ieri pomeriggio, venerdì 16 maggio, avrebbe accoltellato un 13enne a Milano insieme al suo cane. Trovata anche l'arma del delitto che l'uomo aveva nascosto in un campo: un coltello con lama di oltre 20 cm.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri della Compagnia di Milano Duomo, il 13enne sarebbe stato accoltellato in via Vittorio Veneto, dove gli investigatori hanno trovato grosse macchie di sangue. Il 19enne, che ha detto di conoscere la vittima, ha raccontato di essere andato proprio in via Vittorio Veneto insieme a lui e a un altro ragazzo per comprare della droga. Sarebbe, però, scoppiata una lite con lo spacciatore che a quel punto avrebbe aggredito con un grosso coltello sia il 13enne che il cane. A quel punto i tre sarebbero scappati in auto fino a Piazza Principessa Clotilde, dove la vittima sarebbe stata soccorsa e portata all'ospedale Fatebenefratelli dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

In seguito all'accoltellamento, i carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno avviato serrati accertamenti che hanno portato alla localizzazione e identificazione a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Si tratta di un 27enne cubano, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio, che al momento del fermo presentava una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l’aggressione.

Le indagini hanno inoltre portato al rinvenimento dell’arma del delitto – un coltello con lama di circa 20 cm – occultata in un campo nei pressi di via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L’uomo ha consegnato i vestiti indossati durante il fatto ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.