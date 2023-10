Tre passeggeri aggrediscono e insultano una dipendente Atm, bloccati dal personale delle pulizie Tre persone, un uomo e due donne, hanno aggredito nella notte tra giovedì e venerdì 20 ottobre una dipendente di Atm. Il gruppo avrebbe insultato la 31enne e le avrebbero sputato addosso. A evitare l’aggressione fisica ci ha pensato il personale delle pulizie che hanno bloccato l’uomo mentre entrava nella cabina dell’operatrice della stazione.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una dipendente Atm è stata aggredita nella notte tra giovedì e venerdì 20 ottobre da tre persone che volevano superare i tornelli della stazione della metropolitana di Loreto senza avere il biglietto. L'operatrice 31enne ha ricevuto insulti e sputi, finendo anche per cadere nel tentativo di allontanarsi dai suoi aggressori. Alla fine i tre sono stati bloccati dagli operatori delle pulizie, poi identificati dalla security aziendale e dagli agenti della polizia di Stato lungo la linea rossa della metropolitana.

L'aggressione alla stazione di Loreto

L'aggressione è avvenuta pochi minuti dopo la mezzanotte di venerdì 20 ottobre. Tre persone, un uomo e due donne, stavano cercando di superare i tornelli della stazione Loreto senza avere titoli di viaggio. Dopodiché, hanno iniziato a insultare l'operatrice Atm che si trovava nella cabina del personale di stazione.

L'uomo, un 20enne, appariva in stato di alterazione e dopo gli insulti, come "tro** di mer**", è entrato nella cabina con intenzioni violente ed è stato bloccato dagli operatori delle pulizie. Nel frattempo, la 31enne nel tentativo di allontanarsi da lui è inciampata ed è caduta. Più tardi è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli in codice verde perché lamentava dolori alla schiena e al collo.

I tre sono stati identificati

I tre, alla fine, sono stati individuati e identificati dalla security aziendale e dagli agenti della polizia di Stato quando erano arrivati alla stazione di Turro, lungo la linea rossa della metropolitana M1. Al momento, non sarebbero stati presi provvedimenti nei confronti né del 20enne né delle due amiche che erano con lui, una 21enne e una 46enne.

A raccontare l'ennesimo episodio di violenza contro i dipendenti Atm è stato il sindacato Orsa. "Adesso basta", ha scritto in un comunicato la sigla, "i lavoratori hanno tutto il diritto di tornare a casa dopo il servizio, senza il rischio di dover passare le nottate nei pronto soccorso. Meritiamo di lavorare in un ambiente sereno e tutelato. Gli imprevisti possono capitare ma questa sta diventando la normalità".