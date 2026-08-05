Volo Ryanair da Orio al Serio a Barcellona, quasi 20 ore di ritardo: passeggeri bloccati in aeroporto

Quasi 20 ore di ritardo per un volo Ryanair dall’aeroporto di Orio a Barcellona: passeggeri bloccati in aeroporto e vacanze compromesse. Disagi analoghi anche sulla tratta Palma-Orio.

Immagine di repertorio

Quella che doveva essere una partenza di prima mattina si è trasformata in una lunga attesa all'aeroporto di Orio al Serio nella Bergamasca. I passeggeri del volo Ryanair diretto a Barcellona, previsto in partenza lunedì 3 agosto alle 7:10, hanno infatti lasciato lo scalo bergamasco soltanto intorno alle 2:50 della notte successiva, accumulando un ritardo di quasi 20 ore.

Un ritardo di quasi 20 ore

Secondo le comunicazioni inviate dalla compagnia aerea attraverso il proprio portale, il ritardo sarebbe stato causato da un "problema tecnico". Un inconveniente che ha avuto pesanti ripercussioni sui viaggiatori, molti dei quali avevano già programmato visite, escursioni e soggiorni nella città catalana. Per loro, la lunga attesa ha comportato la perdita di una parte della vacanza, compresa la giornata di lunedì e, in diversi casi, anche della notte già prenotata in albergo.

Dopo ore di disagi, il volo è, infine, atterrato a Barcellona intorno alle 5:00 del mattino di ieri, martedì 4 agosto. Contattata sulla vicenda, Ryanair ha fatto sapere che approfondirà il caso e fornirà una risposta più dettagliata nei prossimi giorni. Non si tratterebbe, però, di un episodio isolato. Disagi analoghi avrebbero interessato anche i passeggeri del collegamento Ryanair tra Palma di Maiorca e Bergamo-Orio al Serio che lo scorso 31 luglio sarebbero arrivati in Italia soltanto dopo oltre 20 ore di attesa.