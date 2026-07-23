Comandante si sente male durante il volo per Varsavia: atterraggio d’emergenza a Malpensa

Il comandante di un aereo Lot Polish Airlines ha accusato un malore durante il volo: Boeing 737 Max 8 costretto a un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Malpensa.

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Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, si è verificato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines dopo che il comandante ha accusato un malore durante il volo.

L'aereo era decollato da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia quando alle 4:05 è stato lanciato l'allarme che ha fatto scattare il protocollo di emergenza nello scalo di Malpensa. La richiesta di assistenza è stata immediatamente raccolta dalla torre di controllo che ha predisposto tutte le procedure necessarie per consentire al velivolo di raggiungere la pista in piena sicurezza. Nel frattempo, sono stati mobilitati i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanze, automediche e squadre dei vigili del fuoco, pronte a intervenire in caso di necessità.

L'atterraggio è avvenuto regolarmente intorno alle 4:30, senza alcuna criticità. Una volta a terra, è stato poi verificato che l'intervento sanitario non era più necessario e che la situazione era sotto controllo. Il velivolo è stato quindi preso in carico dalle autorità aeroportuali per le procedure previste in questi casi. Non si sono registrate conseguenze per i passeggeri né per gli altri membri dell'equipaggio che hanno vissuto momenti di tensione, ma senza che il viaggio si trasformasse in un'emergenza più grave. Resta ora da chiarire la natura del malore accusato dal comandante e se il volo potrà riprendere dopo gli accertamenti tecnici e sanitari previsti.