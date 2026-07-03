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Invasione di zanzare su un volo Ryanair in partenza da Malpensa: 3 ore di ritardo e passeggeri costretti a scendere

L’episodio si è verificato ieri sera su un volo Ryanair in partenza da Milano Malpensa per Alicante. Il decollo sarebbe avvenuto con tre ore circa di ritardo, dopo che la compagnia è stata costretta a cambiare aereo perché la cabina era invasa da zanzare.
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A cura di Francesca Caporello
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Tutto era pronto per la partenza, mancavano pochi minuti alla chiusura delle porte, molti passeggeri erano già seduti ai propri posti e gli ultimi si stavano finendo di sistemare, quando qualcosa è andato storto tanto da far ritardare il volo di 3 ore e costringere tutti i passeggeri a scendere e a cambiare mezzo. Le luci accese a bordo e le porte ancora aperte hanno attirato una grande quantità di zanzare, tanto che si è parlato di una vera e propria "invasione". 

L'episodio si è verificato ieri sera, giovedì 2 luglio, a bordo di un volo Ryanair in partenza da Milano Malpensa per Alicante, in Spagna. Stando a quanto si apprende, il decollo sarebbe avvenuto con tre ore circa di ritardo, dopo che la compagnia è stata costretta a cambiare aereo perché la cabina era, appunto, invasa da zanzare.

A segnalare il disguido un passeggero del volo Fr1423. "Dopo un primo ritardo", è stato effettuato regolarmente l'imbarco, ha raccontato, ma "una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell'aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile". E poi ha aggiunto ancora: "Il personale ha spento le luci dell'aeromobile per tentare di placare la situazione". 

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Poi "dopo circa mezz'ora" è arrivata la decisione di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari, presa anche perché "una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara" e "la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia".

A quel punto "tutti i passeggeri sono stati fatti rientrare al terminal, trasferiti a un altro gate e successivamente – conclude il passeggero – reimbarcati su un diverso aeromobile, accumulando quasi tre ore di ritardo a causa di un evento che ha lasciato incredule centinaia di persone".

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