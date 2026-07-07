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Fiammate da un motore dell’aereo: paura a bordo e rientro d’emergenza a Malpensa appena dopo il decollo

Appena dopo la salita in quota alcuni passeggeri hanno notato fiammate provenire da uno dei motori del velivolo. Il comandante, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla torre di controllo, ha quindi deciso di fare rientro allo scalo di partenza.
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A cura di Francesca Caporello
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Paura e tensione a bordo di un aereo della compagnia Aeroitalia partito da Milano Malpensa e diretto a Salerno, all'aeroporto "Costa d’Amalfi e del Cilento". Questa mattina, martedì 7 luglio, il mezzo è rientrato all'aeroporto milanese poco dopo il decollo a causa di un "problema tecnico" riscontrato in volo.

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, appena dopo la salita in quota sarebbero state notate alcune fiammate provenire da uno dei motori del velivolo. Lanciato l'allarme, il comandante dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla torre di controllo, ha quindi deciso di fare rientro allo scalo di partenza, effettuando l'atterraggio regolarmente.

Tuttavia, in via precauzionale sono state attivate le procedure di emergenza sulla pista, con la presenza anche di due ambulanze del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Ma nonostante il grande spavento da parte di tutti, per fortuna non è stato necessario alcun intervento di soccorso. Non si sono infatti registrati feriti né altre particolari conseguenze per i passeggeri né per i membri dell'equipaggio. Tutte le persone a bordo sono state fatte scendere e messe in sicurezza.

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Attualmente non si conoscono ancora le cause esatte che hanno provocato le fiamme dal motore, ma sono in corso accertamenti. I responsabili e i tecnici di Aeroitalia sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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