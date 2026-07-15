Taxi boat si incaglia sul lago Maggiore, evacuati 38 turisti inglesi: sul posto i vigili del fuoco

Un taxi boat con 38 turisti inglesi si è incagliato all’ingresso del Porto Nuovo di Luino (Varese), sul lago Maggiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato le persone a bordo. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Luino, un comune in provincia di Varese, per soccorrere un taxi boat rimasto incagliato davanti all'ingresso del Porto Nuovo, sul Lago Maggiore. L'allarme è scattato quando l'imbarcazione, con a bordo 38 turisti inglesi, non è più riuscita a proseguire la navigazione, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco con un'autopompa e il personale specializzato nel soccorso in ambiente acquatico. Le operazioni si sono concentrate innanzitutto sulla messa in sicurezza dei passeggeri, evacuati dall'imbarcazione e assistiti durante il trasferimento fino alla riva. Tutte le fasi dell'intervento si sono svolte in modo ordinato, consentendo di evitare ulteriori rischi per le persone coinvolte.

A supporto delle squadre operative è stato impiegato anche l'elicottero "Drago 153" del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Malpensa che ha monitorato dall'alto le operazioni di soccorso, garantendo un costante coordinamento tra il personale impegnato in acqua e quello a terra.

L'intervento si è concluso senza particolari criticità. Tutti i 38 turisti sono stati portati in salvo e affidati all'assistenza dei soccorritori, senza che fosse necessario il ricovero di alcuna persona. Resta ora da accertare che cosa abbia provocato l'incaglio del taxi boat proprio all'ingresso del Porto Nuovo di Luino. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause dell'incidente e a verificare se si sia trattato di un problema tecnico, di un errore di manovra o di altre circostanze legate alle condizioni di navigazione.