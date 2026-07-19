Chiedono 70 euro per bagagli troppo grossi all’aeroporto di Malpensa, ma è una truffa: come funziona

Una nuova truffa colpisce i passeggeri in aeroporto: falsi addetti chiedono fino a 70 euro per un presunto bagaglio fuori misura. Ecco come funziona il raggiro, come riconoscerlo e come evitarlo.

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Chi viaggia spesso in aereo sa bene che le regole sui bagagli a mano sono tra gli aspetti più rigorosi da rispettare. Ogni compagnia stabilisce limiti precisi per dimensioni e peso e, quando questi vengono superati, possono essere applicati costi aggiuntivi. Proprio questa familiarità con supplementi e controlli è diventata il punto di forza di una nuova truffa segnalata da alcuni passeggeri in transito all'aeroporto di Malpensa. Il raggiro sfrutta la fretta di chi sta per partire e il timore di perdere il volo, inducendo le vittime a pagare somme di denaro che, in realtà, non sono dovute.

Come agiscono i truffatori

Secondo le testimonianze raccolte, i falsi addetti avrebbero operato nelle aree precedenti ai controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa, scegliendo soprattutto persone sole, turisti stranieri o viaggiatori meno esperti delle procedure aeroportuali.

Dopo aver fermato i passeggeri, i truffatori si sarebbero presentati come personale incaricato di verificare i bagagli a mano. Utilizzando strumenti simili a quelli impiegati dalle compagnie aeree per controllare le misure dei trolley, avrebbero poi sostenuto che la valigia superasse i limiti consentiti. A quel punto sarebbe arrivata la richiesta di pagamento immediato di un presunto supplemento per poter proseguire il viaggio senza problemi. Le somme richieste, generalmente comprese tra 50 e 70 euro, risultavano abbastanza credibili da convincere molte persone, soprattutto perché accompagnate dalla pressione del tempo e dalla paura di non riuscire a imbarcarsi.

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Come funzionano davvero i controlli sui bagagli

Le procedure ufficiali sono molto diverse da quelle utilizzate dai truffatori. Se un bagaglio non rispetta le regole previste dalla compagnia aerea, l'eventuale supplemento può essere richiesto esclusivamente dal personale autorizzato durante il check-in oppure al gate d'imbarco.

Inoltre, ogni pagamento viene effettuato attraverso i canali previsti dalla compagnia e accompagnato dal rilascio di una ricevuta. Nessun operatore può fermare casualmente i passeggeri nelle aree comuni dell'aeroporto chiedendo denaro in contanti per conto della compagnia aerea e il personale autorizzato è sempre riconoscibile grazie a divisa, tesserino identificativo e postazioni ufficiali.

Come evitare la truffa del bagaglio troppo grande

La prevenzione parte dalla conoscenza delle regole della compagnia con cui si vola. Prima della partenza è consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare peso e dimensioni consentiti per il bagaglio a mano, misurando la valigia già a casa se necessario.

Anche le modalità di pagamento rappresentano un elemento importante. Richieste di denaro in contanti, pagamenti urgenti senza ricevuta o richieste effettuate lontano dai banchi della compagnia devono essere considerate un chiaro campanello d'allarme. Infine, il personale autorizzato indossa sempre divise riconoscibili, espone il badge identificativo e opera esclusivamente nelle aree dedicate all'assistenza dei passeggeri.