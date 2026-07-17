Rubano valigie e cellulari ai turisti sui treni tra Milano e Malpensa: arrestate 16 persone

La polizia ferroviaria ha arrestato 16 persone ritenute responsabili di oltre 30 furti a bordo dei Malpensa Express. Negli ultimi mesi avrebbero rubato valigie, telefoni e contanti ai turisti che da Milano viaggiavano verso l’aeroporto.

Foto di repertorio

Sedici persone sono state arrestate, o fermate, dalla polizia ferroviaria di Milano Bovisa con l'accusa di aver commesso oltre 30 furti negli ultimi mesi a bordo dei convogli Malpensa Express ai danni di viaggiatori e turisti. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, i colpi avvenivano solitamente appena prima che il treno partisse dalle stazioni di Milano Cadorna, Bovisa o Saronno, senza lasciare il tempo alla vittime di poter reagire. Le refurtiva recuperata, e sequestrata, ha un valore complessivo di circa 60mila euro.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della sottosezione polizia ferroviaria di Milano Bovisa. Gli investigatori sono partiti con l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di sorveglianza a bordo dei treni e nelle varie stazioni, dopodiché hanno iniziato i servizi di osservazione e approfondimenti vari. In questo modo, sono riusciti a identificare, rintracciare e arrestare 16 persone che negli ultimi mesi si sarebbero resi protagonisti di oltre 30 furti.

Si tratta di cittadini algerini o francesi, d'età compresa tra i 18 e i 43 anni. Sei di loro sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre gli altri 10 sono stati sottoposti a fermo perché gravemente indiziati. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha emesso per 15 di loro ordinanze di custodia cautelare, ma per uno è stata disposta una misura non custodiale.

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Le vittime preferite erano i turisti, soprattutto stranieri. I colpi avvenivano alle stazioni tra Milano e l'aeroporto di Malpensa, sia in un senso che nell'altro, e in particolare a Cadorna, Bovisa e Saronno. Il metodo prevedeva di rubare il bagaglio al malcapitato appena prima la chiusura delle porte del treno e, quindi, la partenza, evitando così ogni possibile reazione. Durante le perquisizioni, personali e domiciliari, è stata sequestrata refurtiva dal valore complessivo di circa 60mila euro, tra valigie, borsoni, scarpe, occhiali da sole, gioielli, telefoni e contanti. Solo parte di questi oggetti sono stati restituiti, per via della difficoltà di identificare le persone a cui sono stati portati via.