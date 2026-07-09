Accoltellano un turista per rubargli la collana d’oro alla stazione di San Giuliano: fratelli condannati a 6 e 7 anni

Due fratelli di 21 e 22 anni sono stati condannati, in primo grado in abbreviato, a 6 e 7 anni di reclusione. Il 15 luglio 2025 avevano accoltellato un turista americano di 29 anni per strappargli di dosso la collana d’oro alla stazione di San Giuliano Milanese.

Sono stati condannati, in primo grado con rito abbreviato, a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) il 15 luglio 2025. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La polizia li aveva fermati pochi giorni dopo a Busto Arsizio (in provincia di Varese) ancora in possesso del coltello e della refurtiva. Pochi minuti prima di quel colpo, ne avevano messo a segno un altro insieme a un 23enne, che a sua volta è stato condannato, in primo grado ma con rito ordinario, a 6 anni.

Il colpo ai danni del turista americano era andato in scena intorno alle 11:30 sul treno della linea S1 Milano-Saronno. I due fratelli, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, insieme a un terzo complice lo avevano ferito con un coltello al collo e al torace e gli avevano strappato di dosso la collana d'oro. Arrivati alla stazione di San Giuliano Milanese, erano scesi dal treno ed erano scappati lasciandolo a terra sanguinante. Il 29enne era stato trasportato all'ospedale di Vizzolo Predabissi, ma poi le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva di San Donato.

I due fratelli erano stati fermati pochi giorni dopo dalla polizia a Busto Arsizio. Addosso avevano un coltello con 10 centimetri di lama, compatibile con quello usato per ferire il 29enne, e il crocifisso che era attaccato alla collanina del 29enne. Uno dei due, inoltre, alcune ore dopo in ospedale aveva espulso una seconda collanina d'oro. Stando a quanto ricostruito, era stata rubata quello stesso giorno, solo alcuni minuti prima e a bordo di un altro treno.

Nel secondo colpo, la vittima era un addetto alle pulizie 50enne di origini cingalesi che viaggiava sul treno Saronno-Lodi. In questo caso, insieme ai due fratelli ci sarebbe stato un 23enne di nazionalità marocchina e domiciliato a Melegnano, che avrebbe fatto da palo mentre gli altri lo rapinavano. Il Tribunale di Lodi ha condannato i due fratelli in abbreviato (che comporta uno sconto della pena) a 6 e 7 anni, mentre il terzo è stato condannato con rito ordinario a 6 anni.