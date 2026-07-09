Accoltellano un turista per rubargli la collana d’oro alla stazione di San Giuliano: fratelli condannati a 6 e 7 anni
Sono stati condannati, in primo grado con rito abbreviato, a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) il 15 luglio 2025. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La polizia li aveva fermati pochi giorni dopo a Busto Arsizio (in provincia di Varese) ancora in possesso del coltello e della refurtiva. Pochi minuti prima di quel colpo, ne avevano messo a segno un altro insieme a un 23enne, che a sua volta è stato condannato, in primo grado ma con rito ordinario, a 6 anni.
Il colpo ai danni del turista americano era andato in scena intorno alle 11:30 sul treno della linea S1 Milano-Saronno. I due fratelli, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, insieme a un terzo complice lo avevano ferito con un coltello al collo e al torace e gli avevano strappato di dosso la collana d'oro. Arrivati alla stazione di San Giuliano Milanese, erano scesi dal treno ed erano scappati lasciandolo a terra sanguinante. Il 29enne era stato trasportato all'ospedale di Vizzolo Predabissi, ma poi le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva di San Donato.
I due fratelli erano stati fermati pochi giorni dopo dalla polizia a Busto Arsizio. Addosso avevano un coltello con 10 centimetri di lama, compatibile con quello usato per ferire il 29enne, e il crocifisso che era attaccato alla collanina del 29enne. Uno dei due, inoltre, alcune ore dopo in ospedale aveva espulso una seconda collanina d'oro. Stando a quanto ricostruito, era stata rubata quello stesso giorno, solo alcuni minuti prima e a bordo di un altro treno.
Nel secondo colpo, la vittima era un addetto alle pulizie 50enne di origini cingalesi che viaggiava sul treno Saronno-Lodi. In questo caso, insieme ai due fratelli ci sarebbe stato un 23enne di nazionalità marocchina e domiciliato a Melegnano, che avrebbe fatto da palo mentre gli altri lo rapinavano. Il Tribunale di Lodi ha condannato i due fratelli in abbreviato (che comporta uno sconto della pena) a 6 e 7 anni, mentre il terzo è stato condannato con rito ordinario a 6 anni.