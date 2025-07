Accoltellano al collo un turista americano alla stazione di San Giuliano Milanese, due arresti: il video

Nella giornata di oggi, martedì 22 luglio 2025, gli agenti della polizia di Stato hanno fermato due ragazzi accusati di una violenta rapina che sarebbe avvenuto su un treno regionale che era fermo allo scalo ferroviario di San Giuliano Milanese, comune dell'hinterland di Milano. I due avrebbero aggredito un turista americano di 26 anni per derubarlo della collana d'oro che aveva al collo.

L'aggressione è avvenuta alle 11.30 del mattino. Il 26enne sarebbe stato ferito con un'arma da taglio alla gola e alla spalla. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale di Vizzolo Predabissi e poi lo hanno trasferito nel reparto di terapia intensiva di San Donato dove è ancora ricoverato: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese. Gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. In questo modo sono riusciti a identificare i presunti responsabili, che sono poi stati riconosciuti dalla vittima. Dopo giorni di ricerche, i due ragazzi sono stati rintracciati e fermati nella stazione di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese: avevano ancora il coltello a serramanico utilizzato e il ciondolo della vittima. Entrambi sono stati trasferiti in carcere a Busto Arsizio con l'accusa di rapina aggravata in concorso.