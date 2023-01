Travolto e ucciso da un treno fra Lodi e Milano: si indaga per scoprire l’identità del ragazzo Investito da un treno, un giovane ragazzo è morto sul colpo. Non si conosce la sua identità, in quanto non aveva documenti d’identità con sé.

È morto schiacciato da un treno regionale della linea Milano-Lodi un giovane ragazzo che non è ancora stato identificato in quanto sprovvisto di documenti. La Polizia sta cercando di individuare i familiari tramite le denunce di scomparsa.

L'incidente ferroviario

Secondo quanto riferito dai soccorsi intervenuti sul posto, l'incidente è avvenuto poco dopo le 23 di ieri, sabato 14 gennaio. L'uomo è stato travolto sui binari che colleganole stazioni di San Donato e Borgo Lombardo, a San Giuliano Milanese.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la Polizia ferroviaria. Tuttavia i sanitari non hanno potuto fare altro che costare il decesso del ragazzo.

La giovane vittima non è ancora stata identificata, in quanto non aveva documenti d'identità con sé. E questo impedisce anche di capire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario.

Il ragazzo potrebbe, infatti, essersi voluto suicidare gettandosi sotto al treno in transito. Dall'altro lato, però, il tratto ferroviario all'altezza di via Ferruccio Parri, dove è avvenuto il fatto, divide due aree residenziali dalla campagna e quindi potrebbe anche trattarsi di un drammatico incidente.