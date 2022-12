Travolto da un’auto mentre cammina sulla strada statale, grave 22enne: conducente positiva all’alcol test Un ragazzo di 22 anni è stato investito da un’auto mentre camminava sulla strada ss45bis, in provincia di Brescia: la conducente è risultata positiva all’alcol test.

Un ragazzo di 22 anni è stato investito mentre camminava lungo la strada statale SS45bis all'alba di domenica 18 dicembre 2022. L'incidente si è verificato nel territorio di Mazzano, comune in provincia di Brescia: a travolgerlo sarebbe stata un'auto guidata da una ragazza che, come raccontato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", sarebbe stata sottoposta all'alcol test e sarebbe risultata positiva.

Il giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, invece è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia nel reparto di Traumatologia. Sarebbe ancora in condizioni gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sarebbe stata sempre la conducente dell'auto a chiamare le forze dell'ordine e chiedere aiuto. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha così inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Anche il ragazzo sarà sottoposto all'alcol test

Dopo aver fornito le prime cure sul posto e considerate le sue condizioni, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Inizialmente si pensava che il ragazzo si trovasse sulla strada statale perché coinvolto in un precedente incidente stradale o perché la sua auto avesse avuto un guasto. In realtà, stando alle prime informazioni circolate, il 22enne sarebbe sceso da un'altra auto, forse di un amico, e stava tornando a casa in piedi. In ogni caso, anche il ragazzo sarà sottoposto all'alcoltest.