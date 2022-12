Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: è gravissimo Un uomo di 82 anni è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada per buttare la spazzatura: è successo a Sirmione, comune in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Gravissimo incidente a Sirmione, comune in provincia di Brescia, dove nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, un uomo di 82 anni è stato travolto da un'auto. L'anziano sarebbe stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l'esatto dinamica della vicenda.

In base alle prime informazioni diffuse, l'uomo – di cui non sono state diffuse le generalità, ma che sarebbe residente proprio a Sirmione – si trovava sulle strisce pedonali di via san Martino della Battaglia. L'82enne era infatti impegnato a buttare la spazzatura ai cassonetti che si trovano sull'altro lato della strada. A un certo punto, un'auto – guidata da una donna di sessant'anni originaria di Peschiera del Garda – lo ha investito.

L'82enne ha fatto un volo di sei-sette metri dal luogo dell'impatto

L'impatto è stato particolarmente violento: tanto che l'82enne è stato spinto, come racconta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", per sei-sette metri. Un altro automobilista, che si trovava in quel luogo e ha assistito a tutta la scena, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici con un'ambulanza della Croce rossa di Pozzolengo e un elicottero che è partito da Verona.

Dopo aver fornito tutte le cure del caso sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferito agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Anche la 60enne è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità e hanno sequestrato l'auto.