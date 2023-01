Travolto da un camion mentre è in bici: Osvaldo Romano è morto sul colpo Osvaldo Romano è morto all’età di 84 anni a Brescia: è stato travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici. È stato sbalzato e trascinato per metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un camion: Osvaldo Romano è morto sulla tangenziale ovest, che arriva in via Milano, a Brescia. Aveva 84 anni e, a causa dell'impatto violento, è morto poco dopo l'arrivo degli operatori sanitari del 118. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell'ordine, Romano stava imboccando la tangenziale all'altezza di via Volta. Stava percorrendo un tratto in salita, quando è stato investito da un camion del servizio postale alla cui guida c'era un ragazzo di 27 anni: è finito prima sul cofano e poi trascinato per diversi metri. Gli investigatori stanno cercando di capire perché l'anziano si trovasse lì, in un punto particolarmente pericoloso.

Romano è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate

Gli operatori sanitari, che sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto far altro che costarne il decesso: Romano ha infatti sbattuto la testa a terra e avrebbe avuto una commozione celebrale e lesioni che avrebbero causato la morte. Oltre ai medici e ai paramedici inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.

Leggi anche Nonna si butta sotto un camion e salva il nipotino: è morta sul colpo

Il 27enne è stato sottoposto ai test di alcol e droga, come di consueto, ed è risultato negativo. È stato comunque indagato per omicidio strada. Il camion è stato inoltre posto sotto sequestro. Romano, elettricista ormai in pensione, lascia la moglie e le figlie.