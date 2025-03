video suggerito

Travolto a 97 anni da un'auto mentre attraversa sulle strisce: chi era Andrea Zambarda Incidente stradale a San Felice del Benaco (Brescia): un'auto ha investito un pedone. Dopo l'incidente è morto un uomo di 97 anni. La vittima si chiamava Andrea Zambarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 24 marzo, si è verificato un incidente stradale a San Felice del Benaco, comune che si trova in provincia di Brescia. Dopo l'incidente è morto un uomo di 97 anni. La vittima si chiamava Andrea Zambarda. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo di 97 anni stava attraversando la strada poco prima delle 18: tra le mani aveva dei bastoncini da trekking con cui era solito praticare attività sportiva. L'uomo stava passeggiando vicino alla sua abitazione, che si trova in viale Italia. A un certo punto, è stato investito da un'automobile – una Lancia Ypsilon – che era guidata da una donna di ottant'anni.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Il 97enne è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso e con un elicottero. Purtroppo nonostante i tentativi di salvarlo non ce l'ha fatta: è morto dopo tre ore dal ricovero. La vittima si chiamava Andrea Zambarda. La conducente del veicolo è stata trovata illesa, ma in stato di choc.

Gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni si potrebbero avere novità.